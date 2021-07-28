疫苗採購左腳絆右腳！張鴻仁嘆制度濫觴：買不到是命

我是廣告 請繼續往下閱讀
「法律的目的在於限制政府權力，但這樣的設計卻與疫苗採購完全違背！」張鴻仁舉例：「假如去年真的去花了上百億和東洋簽訂3千萬劑的疫苗訂單，你真的覺得中央現在會過著幸福快樂的日子嗎？你真的相信沒有人會去按鈴申告說政府圖利前行政院長？又如果今（2021）年國內疫情沒爆發，那就會被批評是浪費公帑。」
台灣最缺乏的是緊急狀況的應變機制，「誰負責？法律上程序怎麼走？我們沒有辦法預先採購，甚至，疫苗這種東西你要怎麼找三家廠商來投標？然後對外採購的議價，如果買得比別人貴了，就又有圖利廠商的問題，怎麼可能像以色列一樣用高於兩倍的市價買疫苗呢！」台灣沒有想清楚，而且最後真的是靠民間的買單，張鴻仁嘆，「我們真的應該感謝那些民間單位，因為我們的制度是這樣，買不到疫苗事實上的確是命。」
張鴻仁指出，最開始各國在買疫苗的時候，不用說二期，有一些還在做動物實驗，「但如果你回歸行政院公共工程委員會，這種還在研發中，不知道成功與否、不知道到貨時間愈否的東西，甚至研發失敗了，訂金不退還的產品，在過去就發過正式公文表明不支持購買。」張認為，政府應該要透過此次經驗，學到公、私合作，拿出預算丟給民間，動作比較快、彈性也比較高。「疫苗採購讓公務人員去處理是錯的，如果民間單位有辦法，政府就該授權拜託他去買。」
台灣在生技產業發展其實有行政院一年一度召開的《生技產業策略諮詢委員會議》（BTC）提供對策，但諮詢會要變成政策，主要的選擇還是執政黨。「台灣生技在疫苗製造上比較弱，是因為政府從來沒有把疫苗產業，當成重要產業發展，而BTC只是『諮詢會議』，不是正式政策。」而且生技產業面向之廣，其中防疫產業，像是疫苗、口罩、快篩試劑、呼吸器更是偏門，張鴻仁直言：「這些都是大家看不上眼的，台灣那麼多的生技公司上市上櫃，如果不是因為疫情，大家會知道高端、聯亞嗎？大家平常對疫苗問題有興趣嗎？大家平常自己也根本不關心，那憑什麼覺得政府過去少做了呢？就算我們公衛學者覺得疫苗重要，但是過去大家不這樣覺得啊！」
他認為，台灣疫苗採購困難重重，是因為我們賴以維持政府運作的法律本身就是問題，沒有規範，當然沒人想負責，「所以不會有人敢下決斷去做，進度當然就慢了！」張鴻仁強調，最重要的事情是台灣需要一個統籌的政策，最好是明定病房、口罩、防護衣、呼吸器、還有檢驗試劑，在疫情緊急狀況發生後的常備數量要達到多少百分比的法規，讓監察院、立法院比較沒話說，不讓台灣被自己的法律限制重重。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。