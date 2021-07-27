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開放戶外餐廳用餐？侯友宜提解封要件

▲侯友宜今日到湳興市場看降級後的第一天狀況，並表示若這個禮拜的觀察指標再往下走，就可考慮對餐廳朝開放的路來走。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜今日到湳興市場看降級後的第一天狀況，並表示若這個禮拜的觀察指標再往下走，就可考慮對餐廳朝開放的路來走。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-27 13:59:37

台北市長柯文哲認為北市若維持低度的感染，平均每日新增10例以下確診、2例以下不明感染源的案例，擬從戶外用餐開始，對餐飲業將逐步的解封；對此，新北市長侯友宜今（27）日表示，若這個禮拜的觀察指標再往下走，就可做考慮！

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侯友宜指出，這個禮拜是非常重要的觀察期，因為市民從警戒三級降到二級，有期待、也有非常擔心，相信擔心的市民不在少數，所以在開放餐廳內用的決策，必須更加謹慎；此外，除監測確診RT值外，也將了解社區篩檢的陽性率、醫療量能，及人車流量是不是還是低度的活動，作為觀察的指標。

侯友宜說，若這個禮拜的觀察指標再往下走，就可做考慮，如果觀察指標在疫情的掌控上，有一點擔心的話，恐怕就要另做考量，新北會不斷的滾動式檢討，讓疫情的監控能夠隨時掌控；如果把疫情控制的夠好，更會一步一腳印地朝開放的路來走，如果掌控不好，很抱歉，「該嚴格執行，就要嚴格執行。」

今日電影院開放的第一天，侯友宜呼籲，要嚴格遵守防疫，包括員工要快篩而且人數降載菜，今早也請新聞局派員到11家的電影院，實地去做了解，一定要把防疫做好才可以營業，這點絕對不能容許馬虎，如果沒有做好，還是會採取更嚴格的方式加以處罰，希望電影院的業者們都能共體時艱及落實防疫。

侯友宜認為，廟宇的開放，是一個相對的壓力，因為廟宇總是一個宗教信仰心靈寄託的地方，因降級而開放的情況下，必須嚴格、落實遵守室內人數50人、室外100人的限制，一定會請民政局及區公所不斷跟廟方來做好防疫；拜託市民朋友要去拜拜時，記得遵守防疫的相關規定。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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