員工餐提供「牛排吃到飽」！佛心價格曝 眾羨炸：想應徵
不少公司都會有員工餐廳，而大多人都認為能吃個粗飽就好，內容物及品質可能也無法有太高要求。不過，日本卻有一家非常大方的公司，不但提供無限量的牛排，一份還只要170日圓（約新台幣43元），讓網友們看了十分羨慕，紛紛大喊「有沒有職缺啊！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-30 13:00:38
根據日媒「grape」報導，日本一名網友「@IRON_IKEDA」在《Twitter》表示，他們公司的員工餐廳有提供「牛排吃到飽」，重點是一份只要170元。從照片可以看到，廚房內堆積如山的牛排，讓人看了忍不住流口水，他也開玩笑說「請給這個170元的『無限量牛排』員工餐頒發金牌！」
原PO指出，「牛排吃到飽」是公司每月一次的「挑戰日」，有時也會換成其他菜色，而平常的菜單是每天提供一種，例如禮拜三是麵條甜點日、禮拜五是咖哩日，而且在不同的節日還會制定特別菜單，目的就是要讓員工吃的開心，能凝聚員工向心力，也可以提高工作效率。
此外，報導也透露，這間提供「牛排吃到飽」的佛心公司，其實是日本的精密金屬零件製造商「株式会社キャステム」。許多網友看完也驚呼，「有沒有職缺啊！」、「拜託讓我去工作」、「這到底是公司聚餐還是員工餐」、「員工餐太棒了吧，好羨慕」、「我已經在寫辭職信了」、「光員工餐就能讓人入社」、「我家公司銅板價的餐都超小份」。（編輯：許智超）