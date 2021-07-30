水蜜桃夏天易爛怎麼辦？日媒曝廚房「1神物」包好多放3週

炎炎夏日，大家除了吃冰、喝冷飲解暑外，許多人更喜歡吃些清爽的水果來補充營養，其中，「水蜜桃」香甜可口、飽滿多汁，既解渴又解饞，更富含維生素C、維生素A、維生素B、膳食纖維，吃了有助於促進腸胃蠕動，不過水蜜桃不好保存，不冰容易爛掉，冰了又怕不會軟，近日就有內行分享保存妙招，只要能處理得當甚至可延長3週冷藏時間。

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不少民眾購買水蜜桃回家後，卻因為保存不易最後仍容易放到過熟爛果、發霉，而相對嬌嫩、高貴的水蜜桃究竟該如何保存一向是許多網友熱議的話題，而日前就有日本媒體報導一名音樂人引地洋輔在個人推特分享的「獨門技巧」，強調只要等到水蜜桃成熟後，用錫箔紙包裹、密封在置入冰箱冷藏，並維持在大約20度的蔬菜間內就可以延長期限10至14天，若保存得當甚至能放到三周之後。

▲日媒報導水蜜桃的保存方式可用「鋁箔紙」密封。（圖／翻攝自推特@yosuke_hikichi）

接著他也補充，因為水蜜桃禁不起冷熱交替溫差，水分容易流失，若家中沒有錫箔紙也可改用保鮮膜代替，但引地洋輔也補充表示，因為水蜜桃表皮有一層細細的絨毛，包覆效果還是錫箔紙較好，建議水蜜桃購回家中還是盡早吃完。

此外，行政院農糧署也曾指出，選購應挑選果皮呈現紅潤色澤、果頰圓碩飽滿，縫合線雙邊果肉平整對稱，色澤底色由綠轉乳白呈現品種持有色澤而有彈性，無擦傷、壓傷、裂核、裂果、蟲傷。果實已屆成熟卻不過熟、糖度高、香氣濃、外型美觀者最理想。若挑選方式正確又保存得當，就能在炎炎夏日享用香甜可口的水蜜桃了。（編輯：楊智傑）