驚見牛排「縮水」狂爭執！他拿電子秤一量 服務生安靜了
牛排有許多種料理方式，其特有的香氣迷人，還能依照客製化做出不同熟度口感，總是令饕客齒頰留香。不過，就有名男子到餐廳用餐時，發覺送上來的牛排「縮水」，於是當場和服務生吵起來，隨後還拿出電子秤秤重，沒想到結局卻讓服務生相當尷尬。
編輯中心/綜合報導
2021-08-01 17:05:48
根據英國《每日星報》報導，美國一名男子查孔（Diner Antonio Chacon）日前到科羅拉多州的一家餐廳慶生，點了自己最喜歡的6盎司牛排，搭配薯泥和薯條，但餐點送上桌時，他卻覺得牛排的份量有點「縮水」，忍不住直呼「這看起來像兒童餐！」
查孔立刻向服務生反映，對方則解釋「6盎司是料理前的重量，烹煮後約為4至5盎司」，但他並不認同這種說法，因為自己明明是點成人餐，但桌上的牛排看起來卻像是「兒童餐」。這時，查孔的父親提議用「秤重」化解爭執。
查孔取得店經理同意後，到車上拿出新買的電子秤，回餐廳拿牛排一秤，結果機器上顯示只有3.68盎司，這讓所有人都感到十分驚訝，那名服務生也尷尬地笑說「該死，你竟然是對的」。事後，店家替他重做一份，並由主廚親自送上，結帳時還給了優惠價格。
報導指出，查孔後來收到不少網友的惡意攻擊，認為他的行為是「不尊重店家」。對此，他也特別澄清，自己在秤重之前，就有先取得店經理的同意，而且他平時也常到這家餐廳用餐，所以才察覺到這次的份量有「縮水」，並不是要故意找店家麻煩。（編輯：許智超）