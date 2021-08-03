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他見牛肉麵價格秒愣「不如吃牛排」！網曝盲點：誤會大了

▲原PO看到牛肉麵的價格，都覺得「不如去吃牛排更爽」，貼文曝光引發熱議，許多網友秒曝盲點，強調牛肉麵的精髓非牛肉。（示意圖／取自pixabay）
▲原PO看到牛肉麵的價格，都覺得「不如去吃牛排更爽」，貼文曝光引發熱議，許多網友秒曝盲點，強調牛肉麵的精髓非牛肉。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-03 09:33:50

牛肉麵是不少台人喜愛的美食之一，大多又分為「清燉」和「紅燒」兩種口味，而吃牛肉麵的時候，還可以依照喜好選擇純湯、瘦肉，或者是半筋半肉。不過，近日一名網友在PTT八卦版提到，看到牛肉麵的價格，都覺得「不如去吃牛排更爽」，貼文曝光引發熱議，許多網友秒曝盲點，強調牛肉麵的精髓非牛肉，直呼「誤會大了！」

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原PO表示，每次看到牛肉麵的價格，都會覺得「還不如去吃牛排更爽」，若是想吃牛肉而點牛肉麵，一碗牛肉麵裡的肉量通常很難滿足，他不解直呼「到底牛肉麵在夯什麼？」並好奇詢問廣大鄉民「說真的，牛肉麵有這麼好吃嗎？」

▲原PO看到牛肉麵的價格，都覺得「不如去吃牛排更爽」，貼文曝光引發熱議，許多網友秒曝盲點，強調牛肉麵的精髓非牛肉。（圖／翻攝自PTT）
▲原PO看到牛肉麵的價格，都覺得「不如去吃牛排更爽」，貼文曝光引發熱議，許多網友秒曝盲點，強調牛肉麵的精髓非牛肉。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「牛油是本體」、「牛肉麵價格的牛排吃起來也不怎樣吧」、「牛肉麵比牛排便宜很多吧？」「我比較喜歡吃牛肉麵，個人喜好唄」、「蔥跟酸菜是本體」、「滿滿的蔥跟酸菜或榨菜，好吃」、「小時侯只能喝湯，吃不到肉」、「清燉牛肉麵好吃」、「其實我也不懂」。

對此，許多老饕立刻跳出來解釋，牛肉麵中牛肉並非主體，一碗牛肉麵精髓其實是品嚐它的湯頭，「湯好喝」、「重點在湯頭」、「熱熱的湯很棒」、「誤會大了，湯才是主角」、「肉只是輔助，湯麵才是本體」。（編輯：賴詠璿）

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