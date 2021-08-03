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179 萬正式發表！Toyota GR Yaris 首批 80 輛登台

▲ 179 萬正式發表！Toyota GR Yaris 首批 80 輛登台
▲ 179 萬正式發表！Toyota GR Yaris 首批 80 輛登台

2GameSome - 有車賞

2021-08-03 17:25:01

Toyota GR Yaris 日前以 185 萬起開放接單後首批限量 30 輛立刻銷售一空，短短三天接單量就突破 400 張，總代理和泰汽車於2021 年 8 月 3 日終於正式發表 GR Yaris，售價較預接單再減 6 萬元、為新台幣 179 萬元，且經過和泰汽車積極爭取下，將首批配額提高至 80 台。2GameSome 也已完整體驗 GR Yaris 強悍性能，未來精彩試車影片，敬請期待！

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GAZOO Racing 第二款作品  淬鍊自WRC修羅場

GAZOO Racing 係 Toyota 旗下專屬的性能品牌，其中「GR」代表的是品牌中專屬開發、追求極致性能的車款，從設計、開發到量產，一切都以追求最高的性能體驗為優先。繼 2019 年 GR Supra 在台登場後，GR Yaris 是品牌旗下第二台 GR 車款，更是第一台由 Toyota 自主開發的 GR 性能車款。

近年來，Toyota 重回世界拉力錦標賽（WRC, World Rally Championship）的主要目標，就是要透過累積賽道經驗來打造一台屬於 Toyota 自己的性能車款。日本豐田汽車 豐田章男社長不僅親力親為主導整個開發流程，並在車輛測試過程中親自下場擔任試車手，再再展現他對於 GR Yaris 的重視及渴望。最終，GAZOO Racing 團隊成功汲取多年來在 WRC 的賽道經驗，運用殿堂級的性能標準和工程技術，打造出最熱血的性能鋼砲 – GR Yaris。

專屬開發性能配備，打造熱血操控體驗

GR Yaris 搭載專為 WRC 賽事所開發的 1.6L 三缸渦輪增壓引擎及 iMT 6 速手排變速箱，可達到最大馬力 261ps、最大扭力 36.7kgm 的表現*1。引擎採用專屬設計的進排氣通道與渦輪增壓系統，搭配 D-4ST 雙噴射供油科技，可大幅提升燃燒效率；6 速手排變速箱則搭載 iMT 智能換檔科技，能於升降檔時適時補油以維持轉速並避免頓挫感，提供更為順暢的換檔體驗。

Toyota 睽違 20 年再次開發的 GR-FOUR 四輪驅動系統也搭載於全新 GR Yaris。運用電子控制多片式離合器搭配 Torsen® LSD 前後軸限滑差速器及高性能煞車系統，提升車輛操控性。四輪採用全球知名鋁圈大廠 BBS 製造之鍛造式鋁圈，並搭配 Michelin Pilot Sport 4S 頂級性能跑胎，不僅能兼顧鋁圈強度與輕量化，亦能提供絕佳抓地力。此外，GR-FOUR 四輪驅動系統同時提供多重行駛模式，讓駕駛者可因應不同路況與行駛環境，可自行選擇行駛模式，提供更具樂趣的駕駛體驗。

專屬動感設計  賽道氛圍一觸即發

GR Yaris 在外觀上，以矩陣式方型進氣壩搭配前後輪拱向外擴張的寬體設計，具備絕佳的空力設計，同步提升車輛動態穩定性。車頂採用與超跑相同之碳纖維材質製成，引擎蓋、前車門、尾門皆採用鋁合金打造，大幅降低車體重量並提供更低的車身重心。

內裝陳設上，以全黑內裝搭配紅色縫線點綴運動氣息。專屬賽車座椅設計，提供高速過彎所需的絕佳包覆性及支撐力，再搭配輕量防滑 Ultrasuede® 麂皮材質。同時，為滿足高強度賽事所需，排檔座及踏板皆經過重新設計，可滿足車主快速換檔、跟趾需求。

179 萬剽悍登場

GR Yaris 採單一等級導入，建議售價 179 萬元，即日起，可直接洽詢全台 Toyota 經銷商據點。已參與預購活動之顧客亦可逕洽所屬經銷商，詢問購車相關事宜*2

車型

建議售價

GR Yaris

179萬

1此為原廠提供參考數值，實際道路行駛時，因受路況、載重、風阻、輪胎狀況、個人駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，實際數值可能有所差異。

*2敬邀已完成預購之顧客再速至各據點實際賞車，並與業代更新正式訂單。

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