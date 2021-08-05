南瓜米粉怎煮才入味？老饕曝「黃金2撇步」：20分鐘搞定

南瓜不僅可以拿來當萬聖節裝飾，更富含營養價值，是不少人低脂飲食時的首選食物，而南瓜除了直接蒸來吃，也常被做成「南瓜米粉」，深受喜愛。不過，南瓜米粉到底該怎麼煮才會入味好吃呢？近日就有老饕傳授媽媽的烹煮步驟，其中有「2個黃金撇步」必學，是讓南瓜米粉Q彈又夠味的關鍵！

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原PO在PTT cookclub板中以「

金瓜米粉：媽媽的古早味南瓜炒米粉

」為題發文，他表示，金瓜米粉做法簡單，是媽媽的拿手菜之一，最近他爸的菜園收穫了幾顆夏季南瓜，金瓜米粉就成了這陣子餐桌出場率很高的料理，他透露，由於夏天天氣悶熱，媽媽不想花太多時間煮菜，因此便選擇快速炒一鍋金瓜米粉輕鬆搞定。

原PO也不藏私地分享媽媽的古早味料理撇步，首先，要準備的食材包括：米粉（炊粉）一包、南瓜半顆、豬肉絲100g（五花肉為佳）、蝦米20g、乾香菇、五到七朵蔥（約兩根），以及高麗菜1/4顆，調味料部分則需要：鹽、胡椒粉、醬油與香菇素蠔油，以上材料約四到五人份。而「烹煮步驟」如下：

▲網友表示，南瓜米粉入味好吃的關鍵有二，首先要用筷子與鏟子拌勻，讓湯汁都吸進米粉；另外，若覺得米粉太乾或味道不夠，則可以再酌量加水，並補加一些醬油，蓋上鍋蓋稍微悶一下。（圖／翻攝自臉書社團「大家的灶咖」）

1. 先處理食材，香菇、蝦米分別泡水、蔥切段、香菇泡開後切絲、高麗菜切塊、南瓜切約5mm薄片，炒米粉的肉絲選用豬五花來炒會比較香，「我們家把豬里肌切絲醃過後分小包冷凍，當常備食材，要用從冷凍庫拿，這次沒用五花肉，醃肉用砂糖、醬油、蒜頭簡單醃，米粉先用熱水泡開，不要泡太久，泡開後即可將水倒掉，煮的時候蓋上鍋蓋將米粉稍微悶一下口感更鬆Q。」

2. 熱鍋內加兩大匙油，中大火炒蔥段與蝦米爆香。

3. 加入香菇絲與肉絲繼續炒香，用五花肉的話，可以炒久一點，將五花肉的油脂煸出後會更香。

4. 加入適量醬油、香菇素蠔油、胡椒粉、少許鹽調味，台味料理最重要的就是鍋氣啦！大火快炒時下醬油超香的。

5. 加入南瓜拌炒，不用炒太久，有高麗菜也在此時加入，簡單拌炒後加入泡香菇的香菇水與一大碗水。

6. 蓋上鍋蓋讓水煮滾，悶熟南瓜，約五分鐘左右，記得試一下味道，稍微偏鹹的狀態剛剛好（因為等下還要加大量米粉）。

7. 加入泡軟的米粉後，

用筷子與鏟子拌勻，讓湯汁都吸進米粉中

，米粉很會吸水，要是太乾就不好吃了。另外，

如果炒一炒覺得米粉太乾或味道不夠的話，可以再酌量加水，醬油補一下，蓋上鍋蓋稍微悶一下，米粉口感會更Q彈，炒到醬汁稍稍收乾，米粉又不會太乾就完成了。

文末，原PO指出，炒金瓜米粉速度很快，從處理食材到炒好上桌大約20分鐘就能搞定，有人會先把南瓜蒸熟搗成泥再加入，也有人直接炒南瓜，「我們家都是用後者的偷懶步啦！直接炒也能將米粉炒出南瓜的金橘色」，他說，口感Q彈的炒米粉是他家的最愛，媽媽每次出這道都會被吃個精光。而若是不吃南瓜者，則可把南瓜從食譜中拿掉，就變成一般炒米粉了，原PO建議，炒米粉要用五花肉來煸香，有豬油炒起來會更香更好吃。（編輯：許苡晴）