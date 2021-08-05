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曾氣喘下不了床！資深女星靠1招就康復　陳凱倫還瘦3公斤

▲湯蘭花（左）因氣喘長年無法下床，靠一招就康復，陳凱倫（右）還瘦3公斤。（圖／陳凱倫提供）
▲湯蘭花（左）因氣喘長年無法下床，靠一招就康復，陳凱倫（右）還瘦3公斤。（圖／陳凱倫提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-08-05 19:18:28

資深女星、一代佳人湯蘭花日前為了接受藝人陳凱倫的直播專訪特地北上，赴剛成立的「陳凱倫直播間」討論錄影內容。值得關注的是，湯蘭花透露自己的青春期其實70歲才開始，背後原因讓陳凱倫聽了相當暖心，不得不佩服她的人生態度。

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▲湯蘭花（左）接受藝人陳凱倫（右）的直播專訪。（圖／陳凱倫提供）
▲湯蘭花（左）接受藝人陳凱倫（右）的直播專訪。（圖／陳凱倫提供）
原來湯蘭花長年因為氣喘而無法下床行動，她每天早上與陳凱倫、陳明利各自在家裡，跟著老師和全球幾百位學員一起練瑜伽，才能獲得健康的身體，享受瘦身成功的成果，她還笑說過去合身的衣服，全都可以穿上身了！

陳明利曾在70年代的台灣紅極一時，從知名童星一路變成現在的保險天后，陳明利過去的「情緒性高血壓」也因為瑜伽而漸入佳境，不過她透露其實最有成效的其實是陳凱倫：「最明顯的是凱倫，從聲音就感覺年輕了10歲！」事實上，多虧了這2個月的瑜伽晨操，陳凱倫先前的「落枕」不藥而癒，體重也減輕了3公斤，看來3位「明星導師」這陣子清晨6點半起床跳瑜伽後，都有意外的收穫。

▲陳凱倫（左）因為瑜伽瘦了3公斤。（圖／陳凱倫提供）
▲陳凱倫（左）因為瑜伽瘦了3公斤。（圖／陳凱倫提供）
陳明利嫁到新加坡41年，這次她熱心邀請陳凱倫、湯蘭花加入新加坡《優藍教育機構》平台，共同學習「種子的力量」藍色傳奇系列課程，從《永不落空的力量》到《預見未來》，近2個月每天線上學習，3位資深藝人正式上場成了直播平台上的明星導師。陳凱倫已經開了5堂「超越麥克風影響力」課程，精準的為青少年短視頻點評，頗受歡迎的他，竟成了每天的「常客導師」 ，其中一堂為亞洲暑期青少年夏令營分享「與兒子陳銳親子故事」，引來青少年及家長熱烈迴響與感動。

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