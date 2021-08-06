男掀便當見「1紙條」傻眼！眾人全笑翻：根本哆啦A夢道具
本土疫情逐漸趨緩，多數縣市已開放內用，而雙北市至昨（2）日也各自宣布，將於3日起有條件開放內用，餐廳仍須採隔板、梅花座、每日消毒等措施，每桌需間隔1.5公尺以上，但是前陣子因為本土疫情爆發的緣故，指揮中心規定取消內用，有將近三個月的時間，餐飲業者都只能用外帶來維持餐廳的正常運作，外帶也成為常態。近日有一位民眾外帶餐點時，打開他購買的食物，一看卻傻眼了。
編輯中心/綜合報導
2021-08-06 11:28:26
這位外帶餐點的民眾在臉書社團《爆廢公社》中，發了一篇文章寫道，「痾…那個……老闆，不好意思，請問下次可以寫在盒子外面嗎」，從照片中可以看到，原來是老闆把寫過字的紙條放在便當裡面，忘記拿出來，結果一顆荷包蛋就被拓印上了原子筆的藍色墨水。
網友看到這篇文章表示，「你不懂啦！老闆是小叮噹」、「記憶吐司的翻版，記憶荷包蛋」、「記憶荷包蛋！」、「記憶荷包蛋你沒看過嗎」、「快吃下去！是記憶荷包蛋！」、「吃下去可以讓記憶力變好嗎？」、「這位老闆好用心哦，加料不加價」。
也有網友提出其他的看法，「香港茶餐廳的確是很常這樣」、「老闆可能累了沒注意到吧」、「其實老闆本來是寫在蛋上面，紙那邊才是印上去的（大誤）」、「不好意思...我笑了」、「我忍不住不笑」、「笑死，這個我會生氣...」。這個意外的發現不僅讓網友笑翻，也提醒了老闆或是民眾，取送餐的時候應該要更加留意。（實習編輯：王麗雯）