月薪比工程師尪多6倍「會不平衡」？她揭3關鍵：與錢無關

許多夫妻婚後生活並不如預期般美好，常因為各種大小事而發生爭執，對此，《NOWnews今日新聞》也曾報導，有一名男網友嫌老婆是吸血蟲，更直呼「別找月薪低於五萬的人結婚」；不過，就有一名女網友表示，自己的月薪是工程師老公的六倍，就有人問是否會不平衡？她也提出「3大關鍵想法」，貼文一出，掀起熱議。





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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「月薪是老公的六倍，我想說…」為題發文，表示自己開補習班，月收30萬，生活很彈性，幾乎都是到傍晚才開始忙碌；而老公則是月收五萬、沒有分紅的工程師，早八晚五，週末偶爾需要加班。





原PO說，老公一個月匯2.5萬給她，並負責車子保養、稅費，偶爾買晚餐、宵夜；她則負責家中每月5萬的房貸、生活開銷、水電瓦斯和未出世孩子的未來開銷，「確實收入差異讓我們價值觀有時不太一樣」，比如牛仔褲破了他會自己縫，濾心總會多撐一兩個月，或者，我自己花錢要去月子中心，他認為沒必要就吵架。 我下班喜歡研究股市、房市，他下班喜歡打打電動，偶爾沒事就回婆家晃一下。





▲原PO月薪比老公多6倍。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）

如果真愛一個人，你會捨不得他辛苦

若要如此，當初何必愛上

第二「收入有時候跟職業、天份、機運還有一大堆蠢理由有關」，我台大碩士，我老公中原學士，所以我比他高貴嗎？沒有，只是因為碰巧我有能力經營補習班，我的興趣工作剛好讓我能賺這些錢，不代表我比我老公好、比他高尚、比他努力，甚至比他優秀。收入不等於他能力差，我能力好，而是我們都在各自的領域努力著，而這個社會、這種時機帶來了物質上不一樣的收穫，但心靈上的事情誰又能衡量呢，「 一個人的收入高低不代表靈魂的高貴與否，三觀正確才是一個人真正的價值」。





第三「別總看到自己的付出」，很多人問賺這麼多會不會不平衡，覺得自己付出較多，但身旁太多朋友因為這樣分手，「其實想想，我老公真的付出比較少嗎」，他一個月賺5w，他把一半的薪水都給了這個家，「真正的平衡不是拿出一樣的錢，而是心態上都有想為家付出的心意」，最後原PO表示，要成為一家人，心態上不是一直希望對方配合自己期待的「上進」，而是在對方的性格跟能力範圍裡，陪伴引導他對家裡付出，而你自己也願意這樣做，這個家才能越來越好吧，願共勉之。





貼文一出，掀起熱議，「向妳看齊」、「很理性也很棒的價值觀！ 祝你們幸福」、「講的真的很有道理，最後一段真的很棒」、「不管薪水差多少，你們都在為家裡著想、付出，這是很多人都做不到的，可能會因為薪水的差距心裡不平衡，不只是你，你老公也很棒！祝你們幸福」。（編輯：郭佩蓉）



