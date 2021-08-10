NOW早報／高麗菜怎炒才內行？「訣竅」曝光：鮮味秒出來

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該名女網友在臉書社團《家常菜》發文，表示她不知道高麗菜該怎麼炒才「內行又美味」，也想知道「炒菜時間」是否也是影響高麗菜口感的關鍵原因。
貼文一出，掀起熱議，「高山高麗菜怎麼炒都好吃，葉子脆綠且甜，豬油蒜頭爆香就非常好吃」、「豬油加蒜頭，一湯匙櫻花蝦爆香，下高麗菜，半碗水燜至稍微軟，調味，即可起鍋，保證好吃！」、「高麗菜要挑輕一點的，怎麼炒都好吃」、「買頭尖尖的，隨便炒都好吃，大火快炒不要蓋鍋蓋，加點米酒」、「高麗菜炒豬油～香」。
其中，也釣出一位專業網友表示，「要脆口，用炒鍋大火油蒜片一起下（蝦米隨意），放入高麗菜快速翻炒，大火動作要迅速，不然蒜片容易焦。喜歡軟爛，用不沾鍋中小火加米酒或水悶。高麗菜本身雖然有甜味了，但我調味會加海鹽和一半鹽量的糖，會把高麗菜的鮮味更吊出來，起鍋前點2、3滴香油翻一下，豬油、蔥段、蒜片、蝦米、紅蘿蔔片隨人喜好，可加可不加，什麼火候煮出什麼口感，最後的調味決定菜的味道」。
今日天氣／高氣壓逐漸增強 午後北部山區防大雨
今（10）日太平洋高壓逐漸增強，雖然受西南風帶來水氣影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，中部降雨情形相較南部較少一點，不過整體降雨情形逐漸減緩，降雨時間也減少，主要在清晨至上午時段比較明顯，其餘時間降雨空檔增加，偶爾可以見到陽光，而東半部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區主要為多雲到晴、下午有雷陣雨的天氣，尤其大台北地區及各地山區午後雷陣雨發展較明顯，有較大雨勢發生的機率；溫度方面，北部地區高溫預估31到33度，其他地區30、31度。
臉書公布全球東奧選手討論度 戴資穎、王齊麟攻佔前二
全球最大運動賽事東京奧運8日落幕，Facebook公布熱騰騰過去兩週在台灣的數據，包含Facebook與Instagram討論度最高的選手與最熱門的表情符號。在全球運動員排行榜中，羽球天后戴資穎更成為全球新增最多Facebook粉絲的選手，她的Facebook貼文更獲得135萬個讚，成為全球運動員之最。
財神還沒醒！威力彩連摃38期 下期頭獎上看15億
台灣彩券表示，昨晚開獎的第110063期頭獎未開出，頭獎獎金遞延下期，累計已連續38期摃龜。
台灣彩券指出，本期頭獎未開出，使得連摃期數來到38期，也是自第三屆以來排名第5長的期間。下期將於12日開獎，預估銷售新台幣6億元，頭獎累積金額預估上看15億元。
5倍券黨內有異見 蘇貞昌：會與黨團立委溝通
疫情稍趨緩，行政院持續研擬紓困與振興方案，不過各界主張仍有所歧異。其中民進黨內派系正國會立委多次召開記者會、發表聯合聲明提出主張，被不少人解讀劍指行政院長蘇貞昌。蘇貞昌昨（9）日下午抵達屏東視察鹽埔鄉武洛溪大仁支線排水情形前被問及此事時表示，行政院會將振興券做完整評估後，向黨團立委報告與溝通，謝謝大家克服疫情，希望像去年一樣，因為有振興券再次創造經濟逆勢成長。
若命名變種病毒用完希臘字母 WHO：擬改用星座
新冠肺炎（COVID-19）疫情在一年多前爆發之後，外界因最先傳出疫情地點為中國武漢，一度使用「武漢肺炎」來稱呼，後續變種病毒不斷出現，也都使用了發現國家加上變種病毒來辨別。世界衛生組織（WHO）為了避免污名化國家，5月時宣布使用希臘字母來命名變種病毒。但隨著變種病毒擴散，WHO專家表示，若是希臘字母用完，會考慮使用星座命名病毒株。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。