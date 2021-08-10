馬鈴薯買不到一星期發芽？農委會曝最佳解決辦法：很有效
馬鈴薯市優良澱粉之一，有在健身的民眾除了地瓜也會選擇馬鈴薯作為碳水來源，不過馬鈴薯不能久放，放一段時間就會發芽，且還有毒物質。近日有網友在臉書社團發問，馬鈴薯買不到一星期就發芽該怎麼辦？對此農委會就給出了最佳的解決辦法，延長馬鈴薯的發芽時間，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-10 10:39:57
這位網友在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》上發文，表示買不到一星期的馬鈴薯就發芽了，她詢問網友該如何解套，圖片上可以看到，發芽的地方很小，不過也引發熱議。 貼文一出，不少網友說，「把芽眼挖掉就能吃」，「可以煮，把發芽挖掉就好，這還可以吃」、「發芽的地方挖掉就可以了」，也有網友表示，「馬鈴薯發芽整顆有毒不能吃了，吃了傷身，還挖掉繼續吃勒」、「發芽就有毒了，不建議吃」、「馬鈴薯發芽了會產生毒素就是不能吃啦」。
不少網友建議將馬鈴薯放到冰箱冷藏，「買回來必須直接放冷藏，但也是要儘早食用」、「用紙袋包好放冷藏，也較不易發芽」、「我放冰箱沒有這個問題啊」、「我是用錫箔紙包裝起來不見光放冷藏，可以放很久」。對此，臉書粉專《行政院農業委員會》建議，「馬鈴薯可放在褐色紙袋也很優，放個1-2顆蘋果，能有效延緩發芽」，不過最好的辦法是可以先煮熟處理後再冷凍保存。（實習編輯：歐雅如）