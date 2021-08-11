NOW早報／杏鮑菇只會清炒？爸曝「1招」秒升級：小孩掃光

杏鮑菇只會清炒？老爸曝「簡單一招」秒升級：小孩全吃光





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杏鮑菇是一種常見的菌類美食，不僅味道鮮美，營養也相當豐富，是不可多得的家常菜。不過，杏鮑菇要怎麼料理更美味呢？就有一名男網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享「蒜香奶油杏鮑菇（偽干貝）」的做法，

首先，將杏鮑菇去頭去尾，3公分切斷，雙邊刀切半公分以上的「井」字；再來，大火熱鍋後，用奶油煎到雙面金黃後加入蒜末、蔥末拌炒；最後，再加上蒜蓉辣椒醬和蠔油後，這道菜就完成了。

該網友透露，只要做了這道「蒜香奶油杏鮑菇」，就能讓一直窩在房間不出門的小孩，聞香到廚房把料理吃光光，「做的很開心，原本很怕吃不完，又放到過期，沒想到一個晚上就被掃光」。貼文一出，掀起熱議，其他網友紛紛直言「我也喜歡這道菜，超下飯的」、「真的好像干貝！」「我都直接煎到香再灑上胡椒鹽，大小孩都吃光光，八大根頭尾都平切煎就很好吃的偽干貝」、「不知道的還以為你在煎干貝呢」。

▲男網友正在炒蒜香奶油杏鮑菇（偽干貝）這道菜。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

今日天氣／東南部局部雨 午後大台北及各山區局部大雨

昨晚至今（11）天清晨南方雲系影響，南部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，白天之後各地大多為多雲到晴，留意午後雷陣雨，尤其大台北地區及各地山區有局部大雨，並有短延時強降雨發生的機率；溫度方面，各地高溫31至34度，中午前後感受較為悶熱，請多多補充水分。





林昶佐罷免案第一階段門檻達標 展開60日連署





無黨籍議員鍾小平，透過黃復興系統發起無黨籍立委林昶佐罷免案，已完成第一階段送件；同時，藍營青年結合金色力量黨主席童仲彥等勢力，也號召「清林散昶」罷免行動。對此，中選會昨（10）日舉行委員會議決議，如已有一案經依法宣告成立，尚在進行中的罷免案，應公告停止進行。

中選會指出，鄭大平領銜於110年7月19日向該會提出第10屆立法委員（臺北市第5選舉區）林昶佐罷免案，提議人名冊經查對結果，符合規定人數已達法定提議人數，該會將依委員會議決議函請提議人之領銜人於文到次日起10日內到會領取連署函格式及連署人名冊格式，於60日內徵求連署。對此，林昶佐表示尊重，他說，現在最重要的還是繼續謹慎防疫並且推動振興，逐步讓經濟復甦。

▲林昶佐罷免案第一階段門檻達標。（圖／NOWnews今日新聞資料照）

李智凱搭機自拍照驚見「神秘亮點」！機長也認證：會幸福





「鞍馬王子」李智凱在東京奧運大放異彩，以難度分6.7分、執行分8.7分，總分15.400分勇奪銀牌，為國爭光。而他也在9日深夜於

臉書粉專PO出一張自拍照

，表示自己3日搭機返台時，機長突然廣播「能在飛機上看到富士山，那一整年就會幸福滿滿，會幸福一整年唷」；而從照片上可以看到，在雲層中，冒出的黑色火山口，便是日本第一聖山，也讓他直呼「聽說是富士山，僅此一張，分享幸福」。

此外，李智凱也自爆因為當時過於混亂而發生的趣事，「我絕對不會說，後來想再拍的時候，富士山就跑走了，害我在飛機上追富士山」。

▲「鞍馬王子」李智凱PO出一張在飛機上的自拍照。（圖／翻攝自臉書粉專《李智凱 Chih Kai Lee》）

堅持清零政策 彭博：中國未來幾年恐淪國際孤島





中國近日爆發新冠肺炎的Delta變種疫情，以江蘇省的情況最為嚴重，中央和地方都陸續祭出嚴格的防疫限制措施，力圖剿滅病毒、斬斷傳播鏈。然而，外媒《彭博社》認為，世上越來越多國家已認知到可能要與新冠病毒長期共處的事實，並就此展開學習，中國若仍專注於長期消除、清零的目標，反而會使這個全球第2大經濟體，在未來幾年淪為與世隔絕的孤島。

▲為了遏止Delta變種繼續蔓延，中國對境內外交通運輸，都陸續祭出更嚴格的規定。圖為近日北京地鐵。（圖／美聯社／達志影像）

獨／去年曾說有男友！許藍方遭爆搭上人夫 經紀人這樣說





「最美博士」許藍方昨（10）日遭傳與一名已婚醫師發生不倫戀，甚至爆出吳宗憲、曾國城和林俊傑都追求過她，吳宗憲昨天出席記者會時，撇清與許藍方的關係，許藍方也委託律師發出聲明，指控爆料的周刊報導不實。事實上，許藍方去年9月接受訪問時，曾表示自己有穩定交往對象，對此，許藍方經紀人也向《NOWnews今日新聞》做出回應。

許藍方經紀人表示，藝人的私生活不太會過問，對於她去年口中的男友，和現在的感情狀態也不清楚，只強調與這次的不倫戀並無關聯，坦言對於周刊的不實報導、合成圖和惡意指控，已經毀損許藍方名譽，最後透露許藍方本人目前正在擬定個人聲明，將親自解釋不倫戀風波。