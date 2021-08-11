餛飩只會煮湯或油炸？老饕曝「超另類吃法」：根本新世界

一般人買餛飩回家料理，通常都會煮成餛飩湯或是直接油炸，不過，除了以上兩種常見吃法，到底還能變化出什麼美味佳餚呢？近日就有一名女網友發文請益大家「都如何料理餛飩？」釣出老饕分享「超另類吃法」，直呼「發現新世界！」

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原PO在臉書社團「廚藝公社」中貼出照片並表示，家人送了好幾盒餛飩給她，最近幾餐都要用不同食材和配料來消化這些餛飩，但因為她媽媽不喜歡煎、炸和重口味，所以她都做成水煮餛飩，她也好奇詢問大家「你都如何料理餛飩？」

▲餛飩還能變化出什麼美味佳餚呢？有老饕就分享了「超另類吃法」。（圖／取自pixabay）

對此，許多網友都不藏私地分享自身煮法，紛紛回應「我喜歡咖哩，所以我都是拌咖哩醬，我的建議，可以拌自己喜歡的醬料」、「加進玉米濃湯，好吃」、「餛飩也可以用煎的」、「吃過酸辣湯+水餃，換成餛飩不知道可不可以」、「最近我的新料理法：餛飩灑灑ㄟ（水煮），用韓式辣椒醬+一點麻油（香油也可以）+一點芝麻，喇喇ㄟ（攪一攪）開吃」、「煮鹹粥吃也好吃」、「用蒜蓉醬、甜辣醬去蒸，記得舖烘焙紙，才不會黏底」。

另還有專業吃貨傳授創意吃法，直指

「如果是新鮮還沒冷凍過的可以鋪上起司焗烤很好吃，如果要有賣相可以灑點玉米粒、番茄丁，放上起司+番茄醬焗烤，餛飩要沒有冷凍過的」、「用乳酪絲焗烤真的讚，會牽絲，根本發現新世界欸！也可以加一些洋蔥丁」。