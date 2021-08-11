百頁豆腐只開1次！周圍卻流「粉粉漿」　內行急勸：別吃

豆腐是許多人家中必備的食材之一，而豆腐種類繁多除了嫩豆腐、板豆腐等常見品項，還有油豆腐、百頁豆腐等適合其他料理方式的食品，不但能用煎、煮、炸等多種方式料理，保存也相對容易。不過日前就有女網友發現，自己買來只開封過一次救冰回冷藏的百頁豆腐，再拆封後竟冒出詭異粉狀物，女子見狀也擔心地向網友求助，不少過來人一看更急著留言表示「別吃了吧！」。

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這名女網友日前在臉書社團「爆系知識家」發文指出，自己先前從超市買回來一份百頁豆腐，只在當天開封使用過一次，就放回原包裝後放置冷藏，沒想到等到他要在拿出來料理時，發現緊黏袋子邊緣的百頁豆腐看起來已經變成魚漿，呈現有點粉狀又黏濁的模樣，雖然沒有異味飄散但也讓他有些擔心的詢問「還能食用嗎？」。

照片曝光後，許多過來人也紛紛勸他千萬別拿來食用了，並留言解釋「百頁豆腐不能放冷藏，要冷凍」、「百頁豆腐其實不是豆腐，它並非一般豆腐用黃豆磨漿後再凝固的，它是用大豆蛋白、植物油去製造的，因含大量油脂，所以不適合冷藏，開封後也儘量別隔夜，否則容易變質」、「百頁要放冷凍保存喔，有酸味就別吃了」、「百頁可以冷凍，建議切下妳要的，剩下看是切好分裝冷凍，或是整塊冷凍」。

▲營養師指出百頁豆腐的熱量是傳統豆腐的 2.47 倍，保存上也要特別注意得冷凍處理。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

此外也有廚房達人一看就點出關鍵，直言原PO的砧板也是食物保存不了的原因「豆腐不能吃了，砧板建議換掉，都發霉了」、「看到砧板我就感覺啥食物放上去過都不能吃」、「砧板是廚房的消耗性器材，一段時間就換了吧！」。

事實上，台大化工博士謝玠揚先前就指出百頁豆腐確實不是那種遵循古法，用原生豆漿製造的豆腐，且為了創造它特殊的百頁口感，所以油脂含量比較高，熱量也就偏高，加上多孔的特性，特別容易吸收湯汁，以及湯汁裡的高鹽、高鈉、高普林，人們不知不覺就將這些東西吃下肚裡。營養師高敏敏也表示，能吃越接近黃豆原型的豆腐是最好的，除了富含優質植物性蛋白不含膽固醇，大豆中的大豆異黃酮、維生素E、維生素B群，能改善代謝及腸道環境。（編輯：楊智傑）