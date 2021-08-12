住宿怎樣最省伙食費？他揭「宿舍料理三寶」：方便又美味

許多人高中畢業後到外地讀大學，免不了要歷經住宿這段時光，不過，學生住宿要怎樣才最省伙食費呢？對此，就有一名網友分享「宿舍料理三寶」，分享不開伙也能煮出好料理的廚具，直呼「方便又美味」。





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該名網友在社群平台《Dcard》上以「宿舍料理三寶」為題發文，表示自己雖然沒住過宿舍，但外宿生活倒是很有經驗，「兩者之間有一個共通點，就是伙食費該如何省」，因此他也分享了三個不開伙也能煮出好料理的廚具。





第一「電鍋」，是外出遊子的必備神器，推薦大家一定要有個電鍋，只要電鍋在手，蒸、滷料理完全難不倒你，而且熱菜、熱飯、熱湯都非常方便；第二「快煮鍋」，快煮鍋可以創造出非常多樣性的料理，煎、炒、煮、炖樣樣行，可以說是宿舍黑科技；第三「熱壓機」，熱壓機也是一種很不錯的宿舍神器，凡是經過熱壓機的擠壓後，沒有不好吃的東西。





▲該名網友表示「電鍋」為宿舍料理三寶之一。（示意圖／記者許苡晴攝）

另外還有「便宜麵」，因爲便宜又大碗，大學時常常煮給室友吃，材料需要「超便宜的五木麵、青菜、切片雞胸肉、菇類和高湯」，煮法相當的簡單，不論你是用瓦斯煮還是快煮鍋，只要高湯滾了把東西全部丟下去煮熟就完成了。





貼文一出，掀起熱議，「好讚」、「微波爐最好用」、「好實用」、「電鍋和電磁爐在手，不怕沒朋友，話說在農會合作的店買菜也是超級便宜的啦」、「先收藏，以後看」。（編輯：郭佩蓉）



