經典「菜尾湯」很盛行？兩派人馬揭真相：辦桌完都包回家

前陣子因為台灣疫情爆發的關係，已經有好長一段時間不能辦婚宴也不能宴客，但隨著疫情警戒狀態降至二級，各項防疫措施也逐漸鬆綁，「婚宴宴客」就在鬆綁的範圍裡。而在宴客的過程中，能夠吃到好吃的辦桌料理，絕對是更加分的，而近日辦桌經典的「菜尾湯」卻在網路上引起了兩派網友的論戰，隨後更揭露出「菜尾湯」的製作真相，引起熱議。





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有一位網友今（12）日就在《PTT》發文討論關於菜尾湯的問題，他寫道「菜尾湯，又稱雜菜湯，原為農業社會辦桌後，將剩餘菜餚混雜加熱而成的食物，有特殊發酵味，但現今已被酸菜替代，現在在中南部還很盛行，有專賣店」。最後原PO詢問「大家吃過菜尾湯嗎？」。





這篇文章也引起網友的正反論戰，「我不行...」、「就是一碗湯一直把剩菜放進去煮」、「可怕」、「光想就噁心，誰吃的下去」、「沒吃過」、「阿不就羹嗎」、「真的有這道菜嗎...沒吃過」、「中壢一堆，但真的不喜歡」、「喝過一次，完全不行」、「聽起來像煮過的廚餘」。





▲「菜尾湯」引起網友正反論戰，好不好吃見仁見智。（圖／記者陳美嘉攝）

事實上，「菜尾湯」，又名「雜菜湯」或「什菜湯」，與台灣的辦桌文化息息相關，要宴客的家庭在辦桌前幾天，就要將所有的東西都準備好，該菜餚原為昔日農業社會辦桌後將剩餘菜餚混雜加熱而成的食物，村莊裡的人也會動員幫忙，有些婦人主動參與當總舖師的助手，也就是俗稱的「水腳」，壯丁則是負責布置辦桌的場地。主人在宴席後，為了要答謝不計酬勞無私付出的鄰居們，因此就出現了「菜尾湯」這道料理，但今日多以酸菜作調味替代品，該菜餚盛行於臺中等地區。（實習編輯：王麗雯）



