客點外送要求退費！牛排店老闆見「原因」跳腳：騙吃騙喝
外送平台在近年使用率大增，連帶也讓顧客與店家間的糾紛增加。就有一位老闆憤怒表示，有一組客人透過平台要求退款，但「理由」曝光卻讓他氣到跳腳，眾多網友也相當憤怒。
編輯中心/綜合報導
2021-08-12 16:54:59
一位老闆在臉書《爆料公社公開版》上提到，店裡接到外送平台訂單，點了碳烤牛小排和雙人餐，結果出餐後客人卻用軟體回報兩份餐點有遺漏，理由為「不值這個價位，未按照訂單備註，之前吃的時候蒜片夠多、醬也給的充足，這次再點真的是大失望，特別是多加點了牛小排，結果蒜片給的比之前只點雙人餐還少。醬料包共選了6包只給了2包，失望到不會再點了」。
原來客人認為蒜片、醬料給太少，就直接回報餐點遺漏，但這舉動恐會讓店家自行吸收餐點成本，也讓老闆瞬間暴怒大罵「是來騙吃騙喝的嗎？哪裡遺漏餐點？這麼愛吃蒜頭不會自己去市場買嗎？莫名其妙，店家給你是應該的嗎？」
不少網友看完後也相當火大回應「很多奧客都用備註，加量不加價」、「蒜頭現在貴貴的，而且蒜頭不是收費餐點耶，吃米不知米價」、「看到這種貪小便宜的人都會火大」、「太可惡了，不知道這樣會讓店家血本無歸嗎？只為了你自己的私慾」、「好心疼老闆」。（編輯：潘毅）