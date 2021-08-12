▲ 375 萬元起！新一代 Audi TT RS 正式在台上市

新一代 TT RS 標配RS 專屬鋁合金風格空力套件的車身外觀，Matrix 矩陣式 LED 極光頭燈組，搭配以黑色蜂巢網格襯底的一體式六角盾型水箱罩，結合前保桿兩側誇張的氣壩開口，讓車頭線條銳利有型，輔以肌力感的外擴輪拱和鋁合金塗裝車外後視鏡，對應輪下 20 吋 Audi Sport 鋁圈及RS 專屬紅色塗裝卡鉗，戰鬥指數滿點。
車尾除了 OLED 後尾燈組，行李箱蓋上方更有醒目的TT RS 專屬固定式尾翼，後保桿下方標配橢圓形雙出排氣尾管之外，並配置 RS 專屬後下擾流分流器。
新一代 TT RS 也標配 Audi drive select 可程式車身動態系統，具備舒適、自動、動力、個人化等四種駕駛模式，並配置 RS 專屬跑車排氣系統、RS 專屬電磁式跑車懸吊系統及 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統，其他如引擎、變速箱和車身結構均採用大量鋁合金部件打造，更為 TT RS 帶來顯著的輕量化優勢。
車室座艙部分，全車採用性能風格強烈的 RS 專屬內裝套件加以鋪陳，透過 RS 專屬平底式多功能跑車方向盤、RS 專屬碳纖維飾板、Fine Nappa 真皮雙前座跑車座椅等運動化套件，此外設置於方向盤左右兩側的火紅色引擎啟動鈕，以及 Audi drive select 可程式車身動態系統控制按鍵，提供駕駛者觸手可及的熱血操駕體驗。車內亦搭載 Audi 全數位虛擬駕駛座艙、Side Assist 盲點警示等科技與安全駕駛輔助系統，加 上Bang & Olufsen 進階音響系統和 MMI navigation plus 多媒體導航系統。
Audi TT RS 登場
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|【Audi TT RS 正式建議售價】
|Audi TT RS
NT$ 375 萬元