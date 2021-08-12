COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

375 萬元起！新一代 Audi TT RS 正式在台上市

▲ 375 萬元起！新一代 Audi TT RS 正式在台上市
▲ 375 萬元起！新一代 Audi TT RS 正式在台上市

2GameSome - 有車賞

2021-08-12 21:55:01

自 1998 年初 代TT 驚艷亮相吸引全球車迷目光後，歷經三代車型的精進演化，TT 車系獨樹一格的前衛設計奠定其在車壇的經典地位。台灣奧迪將 TT 車系產品陣線中的高性能版 TT RS 導入國內市場，建議售價自新台幣 375 萬元起。

我是廣告 請繼續往下閱讀
RS 專屬性能外觀展現競速氣勢

新一代 TT RS 標配RS 專屬鋁合金風格空力套件的車身外觀，Matrix 矩陣式 LED 極光頭燈組，搭配以黑色蜂巢網格襯底的一體式六角盾型水箱罩，結合前保桿兩側誇張的氣壩開口，讓車頭線條銳利有型，輔以肌力感的外擴輪拱和鋁合金塗裝車外後視鏡，對應輪下 20 吋 Audi Sport 鋁圈及RS 專屬紅色塗裝卡鉗，戰鬥指數滿點。

車尾除了 OLED 後尾燈組，行李箱蓋上方更有醒目的TT RS 專屬固定式尾翼，後保桿下方標配橢圓形雙出排氣尾管之外，並配置 RS 專屬後下擾流分流器。

TT RS 搭載四環經典 2.5 升直列 5 缸渦輪增壓引擎，不僅連續多年獲得「世界年度最佳引擎」大獎的肯定，在排氣量 2480c.c. 不變的前提下，可輸出 400hp 最大馬力及 480Nm 最大扭力峰值，搭配 7 速 S tronic 雙離合器變速箱，其 0-100km/h 加速僅需 3.7  秒即可完成，極速更提升至  280km/h 的水準。

新一代 TT RS 也標配 Audi drive select 可程式車身動態系統，具備舒適、自動、動力、個人化等四種駕駛模式，並配置 RS 專屬跑車排氣系統、RS 專屬電磁式跑車懸吊系統及 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統，其他如引擎、變速箱和車身結構均採用大量鋁合金部件打造，更為 TT RS  帶來顯著的輕量化優勢。

科技與性能交織的競技化座艙

車室座艙部分，全車採用性能風格強烈的 RS 專屬內裝套件加以鋪陳，透過 RS 專屬平底式多功能跑車方向盤、RS 專屬碳纖維飾板、Fine Nappa 真皮雙前座跑車座椅等運動化套件，此外設置於方向盤左右兩側的火紅色引擎啟動鈕，以及 Audi drive select 可程式車身動態系統控制按鍵，提供駕駛者觸手可及的熱血操駕體驗。車內亦搭載 Audi 全數位虛擬駕駛座艙、Side Assist 盲點警示等科技與安全駕駛輔助系統，加 上Bang & Olufsen 進階音響系統和 MMI navigation plus 多媒體導航系統。

Audi TT RS  登場

新一代 Audi TT RS  正式售價 375 萬元起。欲了解更多 Audi TT RS 相關產品資訊，請洽全台Audi 授權展示中心；齊心防疫期間，亦提供線上安心賞車等多元防疫服務，共創安心生活。


Audi TT RS 正式建議售價】

Audi TT RS

NT$ 375 萬元

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
73.18%26.82%
2021-08-09-2021-08-12
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀