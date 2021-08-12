▲ 375 萬元起！新一代 Audi TT RS 正式在台上市

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新一代 TT RS 標配RS 專屬鋁合金風格空力套件的車身外觀，Matrix 矩陣式 LED 極光頭燈組，搭配以黑色蜂巢網格襯底的一體式六角盾型水箱罩，結合前保桿兩側誇張的氣壩開口，讓車頭線條銳利有型，輔以肌力感的外擴輪拱和鋁合金塗裝車外後視鏡，對應輪下 20 吋 Audi Sport 鋁圈及RS 專屬紅色塗裝卡鉗，戰鬥指數滿點。





車尾除了 OLED 後尾燈組，行李箱蓋上方更有醒目的TT RS 專屬固定式尾翼，後保桿下方標配橢圓形雙出排氣尾管之外，並配置 RS 專屬後下擾流分流器。





新一代 TT RS 也標配 Audi drive select 可程式車身動態系統，具備舒適、自動、動力、個人化等四種駕駛模式，並配置 RS 專屬跑車排氣系統、RS 專屬電磁式跑車懸吊系統及 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統，其他如引擎、變速箱和車身結構均採用大量鋁合金部件打造，更為 TT RS 帶來顯著的輕量化優勢。





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