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想延長香蕉保存！他實測保鮮膜「包頭」　10天結果超震驚

▲日本有網友分享，他實測用保鮮膜保存香蕉的方法，沒想到10天後的結果，讓他相當驚訝。（示意圖／取自pixabay）
▲日本有網友分享，他實測用保鮮膜保存香蕉的方法，沒想到10天後的結果，讓他相當驚訝。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-14 23:19:46

香蕉一年四季皆可採收，是民眾喜愛的的水果之一，但隨著天氣日漸炎熱，讓人為了保存香蕉苦惱。近日，日本就有網友分享，他實測網路上看的保存方法，用保鮮膜包住香蕉的「蒂頭」，就能延長保存的時間，沒想到10天後的結果，讓他相當驚訝。

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原PO在《Twitter》表示，自己在網路上看到保存香蕉的方法，是用保鮮膜將香蕉的「蒂頭」包住，就能延長保存的時間，於是他按照這個方法實測，經過了10天後，香蕉的外皮已經變黑，但他一剝開外皮，卻發現裡頭的果肉還是正常的米白色，這讓他不禁讚嘆「很神奇，感謝分享知識的人」。

▲原PO用保鮮膜包香蕉蒂頭，經過10天後，果肉還是正常的米白色。（圖／翻攝自《@kawachirokow》Twitter）
▲原PO用保鮮膜包香蕉蒂頭，經過10天後，果肉還是正常的米白色。（圖／翻攝自《@kawachirokow》Twitter）
實測結果曝光後，網友也紛紛驚呼，「我現在才知道這好方法！謝謝」、「感謝分享這麼讚的方法」、「我一定也要試試看」、「這好像是一個防止糧食損失的好方法」、「太棒了！再也不怕香蕉壞掉」、「好神奇！我也想試試」、「防止浪費食物的妙招」。

另外，也有人相信「香蕉果軸用錫箔紙包覆起來，可以保存比較久」的說法，但農委會就曾回應，這個方式是錯誤的，正確的方式是「成熟香蕉以『保鮮膜』整果包覆，存放於冰箱蔬果層，大約可保持1週果皮顏色不變黑，風味一樣」。（編輯：許智超）

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