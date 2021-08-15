她買牛肉乾口感卻越吃越怪！「真相」曝光全笑翻：怨自己

牛肉料理市場廣大，除了牛排、牛肉麵深受喜愛外，用牛肉製成的牛肉乾也有一群忠實粉絲。不過，近日就有一名女網友發生悲劇，她透露，自己日前買牛肉乾回家吃，沒想到口感卻越吃越怪，而「真相」曝光後，全場笑翻，原PO也不禁直呼「怨我自己！ 」





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原PO在臉書社團「爆怨2公社」中貼出一張照片並直說「為什麼我看到價格時只覺得奇怪怎麼這麼便宜？卻沒再多看兩眼啦！」她透露，架上只看到這種牛肉乾，拿了它跟另一牌的豬肉乾，結果回家「越吃越覺得怪」。





▲一名女網友買了牛肉乾吃，但口感卻越吃越怪，仔細看才發現原來是烏龍一場，自己搞錯買到「非基因改造大豆蛋白」製成的素食品。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨2公社」）

原PO表示，自己仔細看才發現...原來這款牛肉乾是採用「非基因改造大豆蛋白」製成的，是給想吃牛肉乾但又是吃素者的福音，原PO沒看清楚就買了，才會發生如此窘境，這也讓原PO無奈，卻只能「怨自己！」





此文一出，網友全都笑翻，紛紛留言「我朋友也發生過一模模一樣樣的事」、「+1我也是，廠商標示不實。」「所以這是牛肉乾，還是豆乾？」「什麼牛肉是非基因大豆蛋白？ 哈哈哈」、「我同事也是跟你一樣，看到價錢覺得不錯，就買了，結果他分享給我，我說怎麼吃起來怪怪的，沒有肉乾的纖維，結果看成份表才發現，原來是素的，他還買兩包豬肉的」、「我也被騙過，當時也覺得怎會這麼便宜，結果回家拿出來吃，越吃越不對勁很難吃，就丟置不管，結果有一天丟進火鍋一煮，才發現是豆皮。」（編輯：許苡晴）



