女煮湯遇困難求救！爸竟要求「把阿嬤放下去」 真相笑翻
受到疫情影響，許多平常不開伙的人紛紛開啟「自煮」模式。今（15）日就有網友分享，她在處理食材的過程中，搞不清楚順序，於是傳訊息給爸爸，問該如何處理，想不到對方竟要求「把阿嬤放進水裡」，讓她瞬間傻眼，真相曝光後，也笑翻一票網友。
編輯中心/綜合報導
2021-08-15 23:01:39
原PO在《爆廢公社公開版》表示，她在家煮蛤蜊蒜頭雞湯，但在吐沙的過程中，不知道該用自來水，還是用過濾水，只好傳訊息向爸爸求救。對方看完立刻回「用過濾水，再加兩匙鹽巴」，想不到下一句卻說「再把阿嬤放下去」，讓她瞬間說不出話。
事實上，爸爸會這樣說，其實是因為蛤蜊的台語讀音，與阿嬤的讀音十分相似，所以應該是為了方便才打錯字。雖然這樣說會嚇到人，但還是可以理解意思，最後原PO也忍不住直呼「我不過只是想喝個蛤蜊蒜頭雞湯，我爹有必要這麼刺激嗎？」
貼文曝光後，網友們也開玩笑說，「求阿嬤的心裡陰影面積」、「比把阿嬤賣掉還狠」、「阿嬤：我當時害怕極了」、「阿嬤説：可以不要嗎？阿嬤我怕水」、「爹表示：阿嬤要少點鹽」、「笑死，有考慮阿嬤的感受嗎」、「是叫妳阿嬤來煮啊」、「真的要把阿嬤賣掉了」、「阿嬤，妳忍一下」。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。