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女煮湯遇困難求救！爸竟要求「把阿嬤放下去」　真相笑翻

▲有網友分享，她在搞不清楚處裡食材的順序，傳訊息向爸爸求救，結果對方竟要求把「阿嬤放下去」，讓她當場傻眼。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友分享，她在搞不清楚處裡食材的順序，傳訊息向爸爸求救，結果對方竟要求把「阿嬤放下去」，讓她當場傻眼。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-08-15 23:01:39

受到疫情影響，許多平常不開伙的人紛紛開啟「自煮」模式。今（15）日就有網友分享，她在處理食材的過程中，搞不清楚順序，於是傳訊息給爸爸，問該如何處理，想不到對方竟要求「把阿嬤放進水裡」，讓她瞬間傻眼，真相曝光後，也笑翻一票網友。

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原PO在《爆廢公社公開版》表示，她在家煮蛤蜊蒜頭雞湯，但在吐沙的過程中，不知道該用自來水，還是用過濾水，只好傳訊息向爸爸求救。對方看完立刻回「用過濾水，再加兩匙鹽巴」，想不到下一句卻說「再把阿嬤放下去」，讓她瞬間說不出話。

▲蛤蜊的台語讀音，與阿嬤的台語讀音十分相似，因此推測爸爸是為了方便才打錯字。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
▲蛤蜊的台語讀音，與阿嬤的台語讀音十分相似，因此推測爸爸是為了方便才打錯字。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
事實上，爸爸會這樣說，其實是因為蛤蜊的台語讀音，與阿嬤的讀音十分相似，所以應該是為了方便才打錯字。雖然這樣說會嚇到人，但還是可以理解意思，最後原PO也忍不住直呼「我不過只是想喝個蛤蜊蒜頭雞湯，我爹有必要這麼刺激嗎？」

貼文曝光後，網友們也開玩笑說，「求阿嬤的心裡陰影面積」、「比把阿嬤賣掉還狠」、「阿嬤：我當時害怕極了」、「阿嬤説：可以不要嗎？阿嬤我怕水」、「爹表示：阿嬤要少點鹽」、「笑死，有考慮阿嬤的感受嗎」、「是叫妳阿嬤來煮啊」、「真的要把阿嬤賣掉了」、「阿嬤，妳忍一下」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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