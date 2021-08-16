他工作驚見「綠巨蟲」！網狂喊：像絲瓜　內行揭真實身分

世界上的昆蟲無奇不有，不過，你看過這種蟲嗎？近日就有一名網友透露，自己在工作時驚見一種「綠色巨型蟲」，乍看之下很像蠶寶寶，讓他相當好奇「這到底是什麼蟲？」於是便發文求解，對此，內行一看紛紛秒解。

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原PO在臉書社團「爆系知識家」貼出照片並表示，自己前幾天在工作的時候遇到這種蟲，顏色呈現黃綠色，而且很大隻，看起來很像蠶寶寶，可是又有點不一樣，這讓他相當困惑，只好發文請一網友「這到底是什麼蟲？」

▲有網友在工作時驚見一種「綠色巨型蟲」，乍看之下很像蠶寶寶，讓他不禁好奇詢問「這到底是什麼蟲？」（圖／翻攝自臉書社團「爆系知識家」）

問題一出，立刻掀起熱烈討論，許多網友都直呼「乍看以為是條絲瓜」、「好像絲瓜」、「絲瓜小時候」、「小黃瓜？」「確定不是絲瓜嗎XD」；另還有行家直指這是「

斜紋天蛾

」，「這個芋頭田裡面超級多的，而且超級大隻的」、「斜紋天蛾，那個可以吃到很大隻喔？之前在朋友家發現一隻」、「斜紋天蛾的幼蟲，我小時候無聊抓了一大堆來養，成功羽化就放飛了」、「之前在路上常常看到，真的有手指粗，怕！」

事實上，「斜紋天蛾」算是一種農業害蟲，牠會將農民耕種的作物吃掉，且食量頗大，若是數量很大的話，將會造成農業損失。而牠的棲息地包括：開闊的森林、果園、樹木繁茂的灌木叢、郊區花園與城市公園等。（編輯：許苡晴）