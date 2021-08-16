水煮蛋剝開沒有蛋黃？女實測「1招」丟下鍋 口感變蒸蛋
水煮蛋因其烹飪過程非常簡單，不少人都會自己動手做，但你一定遇過一種情況，水煮蛋若不小心煮過熟，中間的蛋黃非常乾不好入喉，因此很多人只吃蛋白部分。近日，就有網友分享自己煮好的水煮蛋剝開後沒有蛋黃，其原因曝光後引發熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-16 10:30:50
一名網友在抖音（Tik Tok）貼出影片表示「最近剛入手新的轉蛋機，煮出來的水煮蛋剝開真的沒有蛋黃！」只見影片一開始，網友手拿一個器具，將雞蛋放入之後，開始拉扯線繩使雞蛋轉動，接著將雞蛋下鍋烹煮，起鍋後剝開，蛋黃真的消失不見，且水煮蛋表層還有一層金黃，與以往的白色不同，非常特別。
事實上，網友使用的這個器具叫做「轉蛋機」，是一種可以讓蛋白以及蛋黃合而為一的家庭廚具，為了就是讓不喜歡吃蛋黃口感的人設計，也方便讓小孩食用雞蛋時能夠比較好入喉，相當有創意。
影片一出，不少網友紛紛回應「以我這種不愛蛋黃口感的....很適合」、「感覺很不賴欸，想買來試試看」、「不喜歡蛋黃+1第一次看到這種器具」、「小朋友不愛吃蛋黃有解了！好棒」、「好方便，我家小朋友都不愛吃蛋黃，這個很棒」、「好神奇喔，竟然這樣就可以把蛋黃變不見」、「我也試過，口感變成蒸蛋，好吃」。（編輯：張嘉哲）