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章魚腳怎樣料理才好吃？老饕狂讚「2銷魂吃法」：超對味

▲有網友網購了章魚腳卻不知道如何料理，老饕也給出解答。（圖／NOWnews資料照）
▲有網友網購了章魚腳卻不知道如何料理，老饕也給出解答。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-08-16 13:00:54

現在很多人都會利用網路購物來買東西，借重網購的方便性，在網路上看到喜歡的東西就會勾起內心的購買慾，但見到實體之後卻常常不知所措。不過有網友日前網購了超大隻的章魚腳，在看到實體後卻大喊不知道要怎麼煮，對此，老饕也給了一些建議。

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一位網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文提問，「有沒有人知道章魚腳要怎麼料理，腦波衰落不小心就買下去，結果來超大一條，大概有一尺多，但根本不知道怎麼煮」，他在文末也說「網路購物真的不能衝動」，並且貼上了一張照片，在照片中可以看到，原PO的手掌放在章魚腳旁邊，而章魚腳有將近手掌的三倍長。

▲原PO所網購的章魚腳，而章魚腳將近手掌的三倍長，這麼大一隻讓他不知道如何料理。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》）
▲原PO所網購的章魚腳，而章魚腳將近手掌的三倍長，這麼大一隻讓他不知道如何料理。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》）
這則貼文也吸引老饕們前來留言，「川燙，沾芥末或美乃滋啊」、「哇沙米醬油阿！」、「整隻啃，沾哇沙米還是美乃滋都好吃」、「沾哇沙米」、「燙熟切片-哇沙米or沙拉」、「炸的或烤的加哇沙米」、「水煮涼拌冰起來，沾哇沙米或是美乃滋」、「川燙切薄片沾薑、醋、哇沙米」、「切薄片川燙+哇沙米」、「川燙放涼沾哇沙米、沙拉、炒九層塔」。

也有其他網友分享自己的料理方法，「燙熟切塊，加胡椒鹽乾燒」、「蔥薑蒜辣椒爆香，老抽醬油，加點醋，加水，蓋鍋蓋悶10分鐘」、「用奶油煎、配水煮番茄and花椰菜、你高興的話起司絲乳酪絲灑好撒滿做焗烤」、「烤也可以」、「煮清水浸泡十分拿起來泡冰塊分包放冰涷要吃退一下就可」、「水煮切片五味醬再來點香菜」。（實習編輯：王麗雯）

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