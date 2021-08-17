煮糖醋魚能用麥當勞糖醋醬嗎？老饕眼睛全亮：小孩超喜歡
連鎖速食店麥當勞是許多大朋友、小朋友的共同最愛，其中，麥克雞塊搭配的「糖醋醬」，更是不少饕客內心的極品神物。對此，就有網友好奇詢問大家，「煮糖醋魚，可以加麥當勞的糖醋醬嗎？」問題一出引發熱議，更有許多內行老饕不藏私分享親身經驗。
編輯中心/綜合報導
2021-08-17 11:41:34
原PO在臉書社團《家常菜》發文，請教大家「如果煮糖醋魚，可以加麥當勞的糖醋醬嗎？」原PO解釋因為家裡有一堆現成的麥當勞糖醋醬，不想浪費。最後更詢問鄉民們，「跪求做法，感謝！」
麥當勞的糖醋醬能夠用來煮糖醋魚嗎？認同的網友們紛紛留言回覆說，「我有用過，4盒糖醋醬+1包番茄醬+1匙白醋+1匙醬油，拌炒炸好的魚片，小孩很喜歡吃」、「當然是可以啊！只是口感比例自己拿捏」、「自己變化出來就是家的味道，家人喜歡就好」、「我有加過，會有一種在吃麥當勞的錯覺」、「可以，麥當勞的蕃茄醬也好用」、「可以噢，但麥當勞的醬比較甜，自己要再調整一下。我還拿來煮糖醋雞柳」、「先用碗裝起來，用個蔥薑蒜、醬油調味一下就可以，純用也行，外面都用番茄醬微調」。
不過也有網友覺得，「不適合，加熱後會充滿化學味」、「加真的糖和醋比較好，麥當勞的不太適合大火烹煮」、「我覺得不一樣」、「不適合，還是現做的好吃」。（編輯：倪浩軒）