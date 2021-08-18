買便當一開愣住！「黃金三格」老饕認證：吃10幾年沒遇過
不少人忙於工作，為求方便三餐都會選擇到便當店或者自助餐店打發，因其菜色多元又不用自己下廚，簡單又方便，不過，你肯定遇過買回家的便當打開後，發現裡面的配菜差強人意的狀況。近日，就有網友分享自己買的便當菜色非常差勁，貼文引發熱烈迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-08-18 06:57:11
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「這個便當的菜色，怕了吧！」只見貼出的便當照片，除了有主食跟白飯以外，其他三格配菜分別為苦瓜、青椒以及茄子，都屬於非多數大眾喜歡的食物，一次三格要人人都喜歡還真的不是那麼容易。
貼文一出，網友紛紛回應「這什麼地獄便當....吃10幾年沒遇過這麼雷的」、「黃金鐵三格，最雷配菜都在這盒了」、「這盒根本挑戰人性....」、「只有白飯敢吃...」、「老闆是暗黑料理界的人才吧」、「老闆，可以退貨嗎？」、「三大黃金蔬菜....看了就沒胃口」。
不過，也有網友表示「青椒還行啦，但茄子跟苦瓜先不用」、「苦瓜茄子和青椒嗎！好想吃這樣的配菜啊」、「至少也來個高麗菜或者空心菜吧...是因為菜價飆漲？」、「食材都很可以啦，只是他煮起來感覺很不好吃」、「這三種我都很愛耶！這便當我可以」。（編輯：張嘉哲）