最厭惡的蔬菜？全場公認「2樣」不能接受：煮火鍋絕不加
現代人為了講求飲食均衡，都會多吃蔬菜、水果以此保持營養與身體健康。不過，就有一名網友透露自身最討厭的蔬菜便是小白菜，好奇詢問「各位最不能接受的青菜？」而掀起眾多鄉民熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-19 10:48:07
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己雖然平常不太愛吃蔬菜，但餐桌上出現還是會享用，「扣除瓜類、椒類那種以外的葉菜我幾乎都會吃」，但他透露，唯獨最無法接受的是小白菜。
他坦言「不知為啥小白菜有一個我沒辦法接受的菜味，去外面吃麵也都吃到老闆不幫我加小白菜惹，吃火鍋菜盤裡面有大白菜、大陸妹、山萵苣都被我吃完了，結果只有小白菜在那沒動過」，這也讓他好奇詢問「各位大大們有不喜歡吃的青菜嗎」。
問題曝光後，其中「茄子」、「秋葵」被最多人點名，直言「青椒，苦瓜，茄子」、「茄子、洋蔥，嘔嘔嘔」、「茄子超噁！顏色噁、形狀噁、口感噁」、「我真的很不喜歡秋葵」、「秋葵….鼻涕到底有什麼好吃的」。
但除了上述答案，也有鄉民表示「皇宮菜，味道太重」、「煮爛的菠菜，一定會苦，我媽都這樣煮= =」、「雪裡紅」、「爛掉的空心菜」、「有，芥藍菜」、「苦瓜，有顆粒的唷」。（編輯：陳雅雲）