泡麵怎麼吃最划算？內行抖出「超省煮法」　大學生認證過

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所以通常我都會再加一塊脆麵或者蒸煮麵之類的

▲網友分享自己吃泡麵時，會多加一塊蒸煮麵或者脆麵，便宜又大碗。（示意圖／翻攝自Pixabay）

，如此一來不需要花費到兩碗泡麵的價錢，也能輕鬆升級成超大碗有飽足感的一餐