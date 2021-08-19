泡麵怎麼吃最划算？內行抖出「超省煮法」 大學生認證過
台灣的泡麵款式百百種，是許多人的宵夜首選，因其價格便宜，也讓很多「月底吃土」的大學生、上班族們愛不釋手，但你知道泡麵怎麼吃最划算嗎？近日，就有網友透露自己吃泡麵時，經常保持「1個習慣」，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-08-19 11:12:05｜2021-08-19 11:12:10
原PO在PTT貼文指出「我想請問大家，吃泡麵的時候，會多加一塊麵嗎？因為現在的泡麵感覺越來越吃不飽了，所以通常我都會再加一塊脆麵或者蒸煮麵之類的，我個人是比較喜歡加蒸煮麵，這樣就會變很大碗，還是只有我比較會吃，才有加麵的這個習慣？」
貼文一出，網友紛紛回應「我也會耶！這樣便宜又超爽」、「最省錢的煮法！又吃得飽」、「家裡男生會加科學麵加量」、「真的會，會多加一包科學麵，這樣才夠爽」；另外也有網友透露「可以加白飯」、「小時候媽媽不讓小孩子吃太多泡麵，都會用白飯淋泡麵跟湯，也很好吃」。
事實上，《NOWnews》也曾報導「一包泡麵吃不飽怎辦？大學生曝『超省煮法』：變超大碗」，內文就提到，大學生在泡牛肉麵的時候，還會加入王子麵，如此一來不需要花費到兩碗泡麵的價錢，也能輕鬆升級成超大碗有飽足感的一餐，讓不少網友激推。（編輯：張嘉哲）