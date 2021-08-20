手錶「一地方」出差錯？客服答案卻讓人吃驚：設計師奇想
人類社會非常著重準時的重要性，與人有約時，提早個幾分鐘到是給對方的一種尊重，所以很多人都會配戴手錶，隨時提醒自己要掌握時間。日前有一位網友就買了一只新的手錶來犒賞自己，但當她仔細看的時候，卻發現錶上的數字不太對勁，讓她超傻眼。
編輯中心/綜合報導
2021-08-20 13:54:35
這位網友在網路論壇《Dcard》發文表示，最近在欣賞手錶的時候，竟然發現50分跟55分的位置對調了，她當下的反應是滿滿的問號。回到鐘錶店要求退貨後，老闆只說：「妳這個不能換新的哦，因為妳已經戴過了，所以我幫妳寄回總公司」，沒想到手錶寄回來，打開一看還是一樣的狀況。
於是原PO打電話到台灣總代理的客服，客服竟然說：「哦這個是設計師的奇發突想啦」，這讓原PO無奈的說「我內心已經不是震驚可以形容的，我現在真的非常困擾，退貨也不行，換新的也不行（我沒錢了) ，我難道只能戴著他了嗎？」。
這樣的設計也讓網友笑說，「設計師是時間魔術師吧」、「我人生到現在還真第一次看到故意將刻度刻錯的手錶設計呢」、「我覺得這樣還滿酷的，感覺是支壞壞的叛逆手錶」、「如果是名錶，你這樣反而值錢」、「設計師現在可能正在想『竟然被發現了』，當初搞不好是惡趣味想說沒人會在乎」。
不過也有網友認為，「是我會超氣的欸，這麼『特別』的設計官網或購買頁面應該要有特別說明吧？」、「最好是會這樣設計！」、「客服不想處理的話，記得去找消保官等等的管道處理，如果真的是瑕疵的話，我覺得客服這樣的態度很不ok」。聽了網友的建議，原PO也補充說，「沒意外的話星期五會再打一次客服，再戰一次」，希望能得到解決的辦法。（實習編輯：王麗雯）