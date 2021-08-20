竹科媽媽沒空教小孩？網見在地「1行業」秒懂：很有市場
網路盛傳新竹科學園區週邊有個頗知名的「媽媽群組」，這群竹科媽媽們對於成員的審核非常嚴格，不讓她們口中的「低端人口」加入，學歷財力都十分要求，讓不少媽媽壓力很大。不過就有網友好奇詢問，竹科媽媽都是家庭主婦，「為什麼不要自己教小孩？」問題曝光掀起熱議，更有人指出發現在地「1行業」非常有市場。
編輯中心/綜合報導
2021-08-20 16:03:09
《NOWnews今日新聞》日前報導「雙薪300萬是基本！竹科媽自嘲『甲級貧戶』 血淚談曝光」，內容提到一位竹科媽媽分享在當地生活的心酸，從小就為小孩的教育規劃傷透腦筋。不過就有網友在PTT發文疑惑表示，「竹科媽媽說自己多辛苦，搶學區讓小孩補習啥的，可是竹科媽媽都自稱高學歷，又都是全職家庭主婦，應該有時間自己教吧？」
文章發佈後掀起討論，網友紛紛留言回覆說「忙著喝下午茶沒空」、「這麼會教就去當老師了」、「美其名為小孩好，實際是放手一推給學校」、「小孩要給別人帶才能出去玩啊」、「教自己小孩會氣死吧」、「喝下午茶逛百貨公司很重要」。
看起來網友對「竹科媽媽」的成見頗深，但也有網友實際觀察，發現在PTT新竹版有許多徵求「陪玩」的家長，不禁質疑「連陪小孩玩耍，讀書也要徵人陪？」讓鄉民們笑稱，「當陪讀姐姐在新竹很有市場」、「人家有錢你管人家怎麼花」。
但也有不少網友替「竹科媽媽」緩頰，「你讀小學時，你媽有自己教你嗎」、「高學歷就要會教書是什麼邏輯」、「你以為媽媽不用上班喔」、「不尊重專業？你自己懂，並不代表你知道怎麼教」、「竹科媽媽就是想像出來的稻草人，網友對現況不滿加上仇女延伸的產物而已」。（編輯：倪浩軒）