煮飯算是必備技能？網公認「1時間點」不得不學：很基本

近幾來健康、養生的風氣盛行，不少民眾認為自炊擁有健康又衛生的特點，開始選擇自己烹飪解決三餐問題，儘管目前全台開放餐廳內用，不少民眾為了降低染疫風險仍習慣在家自煮，日前就有網友好奇提問「煮飯是常見的技能嗎？」，文章底下掀起不少鄉民討論，其中就有1個關鍵時間點讓全場公認不得不學，直言「最基本要會！」。

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日前有名網友在PTT的WomenTal版上發文表示，現在想要入門烹飪、料理的門檻已經漸漸降低，不僅Youtube上有許多教學影片，專門的料理烹飪教學、食譜等書籍也很廣泛，想要入門烹飪對現代人來說已經算是相當容易了，「加上我本身吃飯滿挑的，要健康少油少鹽，還是自己煮比較方便，想問現在會自己煮的人多嗎？是什麼原因會想學煮飯呢？」。

▲學會開伙、下廚對不少人來說是「基本功」。（圖／取自pixabay）

話題曝光後引發不少網友共鳴，討論串底下就有不少網友也認為學會下廚已經不難，更有不少鄉民公認要學會煮飯是「組成家庭前」的基本技能，「組家庭覺得最基本的就是要會煮飯」、「有小孩之後才開始認真煮飯」，另外也有網友認為疫情期間養成了煮飯的技能「疫情關係再加上附近買東西沒有很方便就自己煮」、「這幾個月全台灣多了不少廚師啊XD」。

不過也有民眾無奈表示，就算現代人料理的門檻降低，但「時間成本」和「價格過高」仍讓許多外食族不願親自下廚「煮熟是一回事，好吃又是另一回事」、「會煮很簡單，要煮到超好吃很難」、「不愛煮飯，備料、清潔好累」、「看有沒有動力吧！想健身的長期吃外食必定事倍功半，最近難的是食物價格上漲，菜貴到不敢買」。（編輯：楊智傑）