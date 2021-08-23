又熱又渴時會喝茶類還是果汁？測你的「心理健康狀況」

口渴時你會喝茶類還是果汁呢？近日美女營養師高敏敏就在臉書分享一個心理測驗，想像一下，現在的你又渴又熱，可以馬上來一杯100cc的涼飲料，你會選哪一杯呢？答案將測出你的「心理健康狀況」喔！





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#選茶類的人





應該平常就習慣喝茶飲，覺得外食吃多了，不想給身體太多負擔，但要小心很多含糖茶的精緻糖量也不低喔！





#選奶茶類或冰沙的人





平常可能是嗜甜的小螞蟻唷！要注意體脂肪問題，會不會有看起來不胖，但體脂肪高的情況。





#選果汁類的人





喜歡喝一點看起來或感覺比較健康的飲品，但卻常常忽略營養標示，比較注重個人感覺的人。但建議水果還是能吃就不要喝果汁，可以吃到更多纖維跟營養，咀嚼也能增強飽足感。





▲高敏敏分享夏天「20款飲料」的熱量排行，第一名果然不意外，就是珍珠奶茶！（圖／翻攝自高敏敏臉書）

高敏敏也奉上夏天「20款飲料」的熱量排行，由高而高依序為：珍珠奶茶（去冰全糖）94kcal、芒果冰沙 84kcal、加鹽沙士 62kcal、可樂 51kcal、蘋果原汁 51kcal、啤酒 49kcal、柳橙原汁 47kcal、芭樂汁（非原汁）45kcal、奶茶 42kcal、水果茶（蘋果）37kcal、有糖紅茶 34kcal、冬瓜茶 33kcal、運動飲料 28kcal、鮮奶茶（無糖）27kcal、有糖綠茶 22kcal、有糖麥茶 18kcal、美式咖啡（無糖）2kcal、低卡可樂 1kcal、烏龍茶 0kcal、白開水 0kcal。（以上飲料為每100ml之數值）





高敏敏提到，衛福部建議每日精製糖攝取量不超過整天總熱量的10％，可以的話最好控制在5％以下，假設每日攝取2000kcal，那麼糖攝取應低於200kcal，更可以控制在大約是25到50g的量，若是點手搖飲料，其實隨便一杯全糖手搖飲料都會糖分爆表，所以點微糖或是無糖是比較好的選擇。





高敏敏更提醒大家，能多喝水是最棒的、加料飲品點無糖就好（很多料裡面就會蜜糖進去了），冰沙的飲品要比較注意糖量攝取，因為「冰」會降低對甜的感覺，更不要被酸酸的飲品騙了，以為很清淡、偏酸，糖就會少，其實正相反！而奶精可以換成鮮奶，油脂跟熱量少，負擔也相對比較少。





此外，高敏敏指出，比較下來，想要阻止日益橫向發展，還是點無糖茶、黑咖啡比較合適，而「水」則是最優秀的選擇！她提醒大家每天至少要喝2000cc的水，並希望大家消暑同時，身材跟健康也要把持住！（編輯：許苡晴）



