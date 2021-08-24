佛心神秘客吃海鮮「送28萬小費」！員工嗨翻　真實原因曝

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全球許多行業慘受衝擊，其中又以餐飲業首當其衝。不過，日前在美國佛羅里達州就出現一名佛心男子，到餐廳用餐竟然大方給出高達1萬美金（約新台幣28萬元）的小費，讓員工們超嗨，就連老闆也直言「入行35年，沒看過這麼大方的客人」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《新聞周刊》報導，位於美國佛羅里達州的一家海鮮燒烤餐廳，在17日迎來一位慷慨的客人，當天和家人用完餐，看到餐廳生意不好，因此用完餐，便要求見當晚在餐廳工作的所有員工。而當下，他也向餐廳員工們表示，十分感謝他們提供他與家人服務，因此決定給每人1000美金（約新台幣2.8萬元）的小費。





當天餐廳一共有10名員工上班，而這位客人也真的直接刷了1萬元美金（約新台幣28萬元）的小費，要給辛苦工作的餐廳員工，和當晚的用餐金額144元美金（約新台幣4000元）相比，這比小費真的高出許多。而餐廳員工們得知消息後，也都驚訝地說不出話來。





▲佛心客人要給餐廳員工們一人1000美金的小費。（圖／翻攝自Facebook Wahoo Seafood Grill Gainesville）

受疫情影響，美國有諸多餐廳因為封鎖邊境限制，被迫暫時停業，而這家海鮮燒烤餐廳也在其中，老闆尚恩說，餐廳停業導致資金週轉不靈，還好後來在商會與餐飲住宿協會的幫助下，才可以重新營業，繼續支撐員工們的生計。（編輯：郭佩蓉）



