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佛心神秘客吃海鮮「送28萬小費」！員工嗨翻　真實原因曝

▲日前美國有名慷慨客人，直接給餐廳員工每人1000美金的小費。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲日前美國有名慷慨客人，直接給餐廳員工每人1000美金的小費。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-08-24 19:54:48

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全球許多行業慘受衝擊，其中又以餐飲業首當其衝。不過，日前在美國佛羅里達州就出現一名佛心男子，到餐廳用餐竟然大方給出高達1萬美金（約新台幣28萬元）的小費，讓員工們超嗨，就連老闆也直言「入行35年，沒看過這麼大方的客人」。

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根據《新聞周刊》報導，位於美國佛羅里達州的一家海鮮燒烤餐廳，在17日迎來一位慷慨的客人，當天和家人用完餐，看到餐廳生意不好，因此用完餐，便要求見當晚在餐廳工作的所有員工。而當下，他也向餐廳員工們表示，十分感謝他們提供他與家人服務，因此決定給每人1000美金（約新台幣2.8萬元）的小費

當天餐廳一共有10名員工上班，而這位客人也真的直接刷了1萬元美金（約新台幣28萬元）的小費，要給辛苦工作的餐廳員工，和當晚的用餐金額144元美金（約新台幣4000元）相比，這比小費真的高出許多。而餐廳員工們得知消息後，也都驚訝地說不出話來。

▲佛心客人要給餐廳員工們一人1000美金的小費。（圖／翻攝自Facebook
▲佛心客人要給餐廳員工們一人1000美金的小費。（圖／翻攝自Facebook Wahoo Seafood Grill Gainesville）
餐廳老闆尚恩（Shawn Shepherd）也表示，自己入行35年了，從來沒有遇過如此大方的客人。事實上，當天上班的其中一名女員工，因為要照顧生病的孩子，必須常常請假，導致收入受影響，而這突如其來的小費，也給了她莫大幫助；另外，尚恩也說，還有另一個員工因為經濟困難，已經住在收容所一陣子，現在因為這筆「救命」小費，讓他可以繼續前進。

受疫情影響，美國有諸多餐廳因為封鎖邊境限制，被迫暫時停業，而這家海鮮燒烤餐廳也在其中，老闆尚恩說，餐廳停業導致資金週轉不靈，還好後來在商會與餐飲住宿協會的幫助下，才可以重新營業，繼續支撐員工們的生計。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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