真的凍未條了！蛇丸新片遭喊「退訂閱」 粉絲下最後通牒
YouTuber「大蛇丸」因為其搞笑又憨厚可愛的形象，圈粉無數，現在頻道已經有接近百萬人訂閱，人氣非常高，其頻道都是以大食量吃播為主，但這樣的系列影片，也造就蛇丸的體重持續攀升，在最新一集影片當中，蛇丸大吃炸雞、速食，許多粉絲已經受不了出面喊話，要蛇丸回頭，並正視自己的身體健康問題，否則以後問題真的會很大。
編輯中心/綜合報導
2021-08-25 12:25:50｜2021-08-25 12:29:39
一名網友在「Dcard」貼文指出「蛇丸的影片都是以吃播為主，大家看他吃東西都覺得很療癒，最近頻道也快邁向百萬訂閱，但是端看蛇丸最近吃的東西還有他的身材，真的明顯比以前又大一吋，相信有一點醫學常識的人都知道，這個伴隨而來的心血管疾病是多可怕，所以希望廠商們，可以不要再找吃這種熱量爆高的業配給蛇丸好嗎，真的很令人擔憂」。
貼文一出後，不少粉絲紛紛湧入「我是狠愛演老粉，蛇丸真的比以前又要再胖一圈，希望這則貼文他能看到」、「我認真的希望他要看到這篇，如果他不減肥不照顧身體，我也只能退訂閱不看他影片了，這是在害他」、「每支影片下面都有一堆留言在勸他控制飲食，粉絲也真是用心良苦」、「身為老粉，真的希望蛇丸可以好好照顧身體，這體型真的再過幾年就會出現毛病了」。
另外，也有不少網友推薦「蛇丸可以挑戰一週減肥這種企劃，點閱一定高」、「大推蛇丸減肥企劃，點閱率應該會三百萬起跳」、「我倒覺得胡椒身為他的朋友，應該可以做點什麼」、「希望胡椒也能勸他一起減肥啊....雖然要怎麼樣是蛇丸的自由，但粉絲擔心也很正常」、「感覺他如果改拍健身瘦身計畫，搞不好會更多人看耶！」
事實上，蛇丸也曾經有身材勻稱的時期，先前就在IG透露自己六年前的舊照，還寫下「就是這時候手受傷不能運動的時候，吃下了第一塊鹹酥雞從此傳說啟程！」無論對比狠愛演時期或是現在都明顯消瘦不少，而粉絲雖熱愛看蛇丸療癒飲食，但也擔心蛇丸身體健康出問題，期望蛇丸能夠兼顧拍片以及身體的狀況下著手開始減肥。（編輯：張嘉哲）