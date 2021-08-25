桃青年局「地方創生見習學院」　二階段多元職缺開放申請

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地方創生一詞發源自日本，主要是希望結合地理人文風情等特色發展地方產業，形成再生力量並促進地方發展，青年局自107年起持續鼓勵青年團隊提案並透過支持系統幫助團隊整合區域在地特色永續發展，至今已輔導陪伴60組青年地方創生團隊。今年度規劃與青年團隊合作陸續釋出200個計時工作職缺，從事領域含括農村再生、文化保存、社區營造、產業觀光、社會關懷與新住民文化推廣等多元議題，讓18至35歲的熱血青年以見習體驗參與工作並賺取工資。
見習學院的工作薪資依照安心即時上工計畫，每位見習生每月最多可上工80小時，時薪為160元，每月最高可領取1萬2,800元，若工作性質涉及高染疫風險再加發每月最高2,000元的防疫津貼，工作時間最長至111年6月30日止。第一階段釋出的31個見習職缺配合當時三級警戒，以電腦辦公且地點不受限制的工作為主，成功應徵「三和青創基地」團隊文宣設計師的張家詩，畢業於文化創意產業學系並擁有平面設計工作經歷，已著手為大溪區三和社區週邊農場設計遊程地圖、桌墊及宣導品；現擔任「印尼坤甸-她的娘家是我的冒險」團隊文宣小編的陳炘，經營過youtube等社群平台，也曾參與展覽紀錄片製作，目前則透過社群平台紀錄中壢區新街溪畔新住民媽媽們的手藝及故事。
鄭文燦市長表示：「疫情當下，不只青年求職受到影響，社區及地方創生團隊也面臨各種挑戰，希望透過地方創生見習學院讓待業或剛畢業的青年有更多的職涯嘗試機會，讓這群各有所長的青年朋友一起投入支持地方創生的行列，以地方共好的溫度讓工作加值。此外，桃園青年局今年獲選為教育部青年發展署地方創生北區青聚點，未來將挖掘出更多潛力夥伴來建構地方創生人才資料庫，將能量聯結擴展至北北基、新竹、連江等北區縣市，打造友善創生生態系！」
青年局歡迎有需求的青年朋友至桃園市政府青年事務局網站https://reurl.cc/vqKpEA或粉絲專頁https://www.facebook.com/youth.tycg.gov.tw線上報名，或來電服務專線03-4225205分機6025，青年局全力協助媒合推介青年就業。