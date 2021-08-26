烏魚子如何料理才美味？老饕「1建議」：搭配水果更好吃
烏魚子被視為是昂貴的海產，要價不斐，卻獲得許多饕客的喜愛，在婚宴上常常看到它的身影，但要如何料理烏魚子卻是一大學問。近日有網友在臉書社團詢問，烏魚子要如何料理才美味，許多老饕推薦在料理前先做「1件事」，之後再下鍋煎，料理後的烏魚子變的香酥內軟，也建議烏魚子的各種吃法，引起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-26 10:36:58
這位網友在臉書社團《家常菜》發文，原PO表示，「請問各位大廚，烏魚子要如何料理，謝謝」。貼文一出，留言蓋起高樓。
老饕建議，要先將烏魚子冷凍退冰，接著泡高度白酒，最後下鍋煎，「我都這樣料理~58高粱酒火烤」、「用高梁酒點火，表面微烤一下 ！」、「簡單點就是泡米酒（高粱），撕膜。大火煎一下下就好」、「冷凍保存，料理前直接拿出來泡高度白酒，燒鍋熱油，待油熱關小火，拿出烏魚子直接下鍋，5秒後馬上翻面，再過10秒出鍋，保證皮香酥內軟Q」、「泡米酒再乾煎」、「鍋內倒入酒，到烏魚子的一半」、「倒高粱在盤子內」、「泡高梁酒後用高梁酒烤一下，整片咬」、「2面抹酒乾煎」。
更有網友建議其他吃法，「火烤後切片，配切片蘋果」、「烤一烤切片配蘋果薄片一起吃」、「搭水梨很對味」、「夾西洋梨吃」、「搭水梨薄片很OK」、「切薄片，佐蘋果片、蒜苗片、白蘿蔔片、水梨片都很優」、「烤一烤配蘿蔔水梨」。（實習編輯：歐雅如）