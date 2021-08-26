為何鹹酥雞攤都「沒賣豬排」？饕客抖理由：老闆自己說的

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▲網友熱議為何鹹酥雞攤或雞排店都沒有賣雞排，貼文引發熱議。（圖／翻攝自Pixabay）

出現在鹹酥雞攤真的不會想買，要配白飯

有問過老闆，豬排要好吃也要懂炸，但鹹酥雞就大雜燴，哪有時間在那裡細心照顧豬排，且厚切豬排成本確實比較高