為何鹹酥雞攤都「沒賣豬排」？饕客抖理由：老闆自己說的
台灣小吃林立，其中鹹酥雞攤、雞排店在路邊時常能看見，更是許多民眾的宵夜首選，不過愛去光顧的妳，是否有發現這些攤販，幾乎沒有販售「豬排」呢？近日，就有網友討論「炸物店只賣雞排卻都沒有人賣豬排？到底是為什麼？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-08-26 11:02:26｜2021-08-26 11:03:13
原PO在PTT貼文指出「雞排可以說是台灣的平民小吃了，可是豬排的味道其實也是不錯，算是深入每個家庭的食材，但為什麼只有雞排店林立，而沒有在單賣炸豬排呢？」；另外也有網友表示「去鹹酥雞店買東西時，買好幾次都發現有賣雞排，但就是沒有賣豬排、排骨酥這類，銷量應該會不錯吧？為什麼不賣」。
貼文曝光後，引發不少網友議論「我個人是覺得豬排單吃超怪啦，出現在鹹酥雞攤真的不會想買，要配白飯」、「豬排要配飯啊」、「豬排配飯+1單吃真的超怪」、「豬排炸的難吃的還真的一堆，技術層面很高」、「適合豬排的里肌腰內，比雞胸貴太多」、「好吃的豬排成本是不便宜的！」
另外，也有內行老饕表示「豬排回炸會不好吃，肉質會直接柴掉，然後現炸要炸很久」、「有問過老闆，豬排要好吃也要懂炸，但鹹酥雞就大雜燴，哪有時間在那裡細心照顧豬排，且厚切豬排成本確實比較高」、「成本很高啦，去吃豬排店的就知道了，要有雞排那種厚度，至少都要一百多，誰要買」、「成本相對高，一定不好賺」、「雞排利潤完勝，也比豬排好炸」。（編輯：張嘉哲）