衝全聯結帳「前方客狂糾結」！女揭真實原因：要慎選啊
現今不少賣場、超市都會推出會員優惠或集點活動，然而多數人習慣不攜帶實體會員卡片，改以口頭上「報電話號碼」來取代，其中知名超市「全聯福利中心」就於2021年開始將不能再「報電話」，必須下載PXPay APP，雖然該方案已實施一陣子，但仍有少數民眾不太理解操作手法。對此，就有女網友指出，前陣子結帳時就發現前方顧客糾結許久，一看原因才發現和APP有關，讓她無奈大嘆「前面的人要....慎選啊！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-27 11:44:10
原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上發文，表示自己前陣子到全聯準備結帳時，發現前方客人待了許久，「我的前一位顧客，糾結在app上的卡號要更改電話號碼，接下去.....就...等待等待再等待，眼看著後面隊伍形成群聚」。
她解釋，由於現在全聯不能於結帳時報電話，「只限手機作業，真的很麻煩，尤其遇到對自己手機很不了解，又一定要登入的人兒，遇到要改手機電話的真的超崩潰」，文末她也搞笑勸戒「每次結帳...前面的人要....慎選啊！」
貼文曝光後，就有不少婆媽坦言遇過類似狀況，「剛剛也碰到，等很久的情況，結果店員搞不定問題，她叫我到隔壁結帳台結帳，主要我已經等10幾分鐘………又要重新排隊」、「每次遇到這種真的很崩潰啊」、「怎麼感覺每次去全聯結帳，都會遇到前面的人問題很多」、「也有經驗過遇到卡不能刷突然改刷另一張，又再出狀況又修改電腦的，另一個結帳也很多人只好繼續等。」
事實上，《NOWnews今日新聞》曾報導《全聯幹嘛不讓客人「報電話」結帳？內行曝原因 全場驚呆》，全聯公關就曾指出，不再以報電話的方式累點，除了是加快結帳速度以外，最重要的是保護每位顧客的個資不外洩。而民眾結帳只要使用PXPay即可，不僅申請不用錢，主打不必帶現金，無需攜帶實體卡片也能輕鬆逛超市。（編輯：陳雅雲）