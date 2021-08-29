超市賣0元「油炸冰淇淋」！網一看內容臉全綠：員工太累
冰淇淋甜甜的滋味，是夏天必備的消暑聖品，但「油炸冰淇淋」的獨特口感，也深受大家的喜愛。昨（28）日就有網友分享，他去逛超市時，發現冷藏櫃竟有賣「油炸冰淇淋」，且售價還是「0元」，但裡頭的冰淇淋卻有點怪怪的，讓他看了十分困惑，貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-29 13:16:40
原PO在《爆廢公社二館》貼出一張照片，並表示自己下午逛超市時，突然看到冷藏櫃裡有販售「油炸冰淇淋」，只見保麗龍盤內放了6塊「油炸冰淇淋」，上頭則用保鮮膜包覆，奇怪的是，標籤上的價格竟為「0元」，讓他困惑地說「我書讀得少，不要騙我唉，真的只要『0』元嗎？」
沒想到貼文曝光後，網友卻認為裡面根本不是「油炸冰淇淋」，「等一下…這是豆干吧，員工太累貼錯吧」、「欸！不是，這明明是豆乾」、「偽裝豆干的冰淇淋，竟然被你發現珍品了」、「拿去結帳，然後就會改標籤變成豆干了」、「應該是油滷冰淇淋」、「這不是豆乾嗎？不要欺負近視的……」、「笑死，第一次看到豆干冰淇淋」。
另外，也有不少人開玩笑表示「說不定裡面真的有冰淇淋，買回家炸看看」、「買了就知道了，反正不用錢」、「不管是豆干還是冰淇淋，重點是免費的」、「買了啦，反正標價0元」、「沒錯，確實是0元標價」，但也有部分網友指出，這可能單純是店家標示錯誤。（編輯：許智超）