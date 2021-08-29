白帶魚怎麼煎才不「失敗碎裂」？婆媽揭4撇步：絕不破皮

不少老饕熱愛吃海鮮料理，像是最常見的魚、蝦及貝類等海產，不過料理起來卻很頭痛，不是被油噴到，就是煎得失敗碎裂；對此，就有一名女網友苦惱「白帶魚」怎麼煎都失敗，貼文一出，就有婆媽揭「4撇步」，直呼「絕不破皮」。





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該名女網友在臉書社團《家常菜》發文並附上一張圖片，表示自己乾煎出來的白帶魚是「失敗的作品」，而從照片上來看，整片魚破爛不堪，魚肉與皮都明顯分離，讓她在文末求助「請問各位大廚，乾煎白帶魚要怎煎，才好看又好吃」？





▲女網友PO出乾煎失敗的白帶魚。（圖／翻攝自《家常菜》）

▲也有其他網友分享乾煎白帶魚的撇步。（圖／翻攝自《家常菜》）

1、鍋燒到夠熱才下油（熱鍋冷油）轉轉鍋子，鏟子下去喇一喇（很多人鍋子不沾，鏟子沾）；2、油燒熱了（冒煙、有油紋）熄火讓鍋冷卻，鍋子就會巴一層油，已經是不沾鍋；3、再次開火，中大火燒到鍋熱，轉中小火，下魚；4、魚剛下鍋不要動它，中小火慢慢煎，煎到可以翻的時候才翻

至於什麼時候可以翻？她接著說，邊邊洽洽（酥脆），小心翻翻看，可以輕易翻面的時就是好了，還沒好不要硬翻就不會破皮，煎魚，油其實可以不要太多，油多反而易爆。怕爆的話可以直接蓋鍋蓋，爆就給它爆，不關你的事，反正爆在裡面。油少+小火+蓋鍋蓋=省油又省瓦斯。（編輯：郭佩蓉）



