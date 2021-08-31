紅豆湯總是煮不爛？內行曝「關鍵神招」：綿密又不破皮！

吃紅豆好處多，無論是夏天或冬天，許多人都喜歡來一碗紅豆湯，不過，你是否曾遇過紅豆湯煮不爛的經驗呢？到底該怎麼煮才會軟綿又不破皮？一名網友就在PTT傳授「烹飪5撇步」，其中，「將紅豆冰在冷凍庫2至3小時」是關鍵！

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原PO在PTT cookclub板以「

煮紅豆湯小秘訣

」為題發文，他表示，自己歷經千辛萬苦，百般實驗，紅豆湯終於煮成功了！他坦言，要煮出渾圓飽滿又綿又細的紅豆湯很難，原本已經想要放棄，自甘墮落的直接買現成的紅豆，買了幾次店家的紅豆後， 不認輸的個性又浮現了！跑去市場找紅豆，最後終於實驗成功， 他並不藏私地分享煮紅豆的秘訣：

▲無論是夏天或冬天，許多人都喜歡喝上一碗紅豆湯。（圖／取自pixabay）

1. 紅豆的品質很重要，我發現之前的失敗是因為我都買大賣場的紅豆。要買省產的， 品質比較好。

2. 要看紅豆存放的新鮮度，放越久的豆子保水度會變差，也就不容易煮爛。

3.

煮紅豆的水不能多，比豆子再高一點點就行了，這樣不會滾到皮都破掉，保持其完整性。

4. 這是非常非常絕招！大家都習慣煮之前要泡水，其實不用泡水，而是

冰在冷凍庫2~3小時，這樣可以破壞豆子的組織，使豆子更加容易煮熟

，只煮一小時就熟了。

5. 最後還要記得「

悶

」，雖然煮了一小時後豆子已經軟了，但是悶半小時以後豆子吸收最後的水會更加綿密。

對此，網友則紛紛留言「謝謝分享，看起很不賴」、「推冷凍這招」、「我用陶鍋煮不到一小時就熟了耶！而且又綿密，不用泡，煮紅豆湯強烈建議用陶鍋煮，真的好吃太多了」、「紅豆湯是煮好以後才放糖，如果和糖一起下去煮，紅豆煮不爛」、「我媽都是先用電鍋把紅豆蒸熟」、「煮的時間縮短，改用悶的方式，這樣會讓紅豆外表完整但是裡面鬆軟。」（編輯：許苡晴）