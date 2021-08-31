歌手被殺、網紅失業　塔利班壓迫表達自由露端倪

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最早報導安達拉比之死的是美聯社。他的兒子賈瓦德（Jawad）接受美聯社訪問時說，父親是在北部巴格蘭省（Baghlan）安達拉谷（Andarab Valley）的家族農場被「槍擊爆頭」。賈瓦德表示：「他只是個娛樂大眾的歌手，是無辜的。」
CNN並未獨力證實安達拉比喪命時的情況，但安達拉比的同鄉、阿富汗前內政部長馬樹德（Massoud Andarabi）公開談到他的死。
馬樹德28日推文說：「塔利班仍在安達拉實施酷政。他們今天殘殺了民歌手安達拉比，他只是帶給這座山谷的人民歡樂而已。如同他所吟唱的，『我們美麗的山谷…祖先的故土』，不會屈服於塔利班的暴虐。」
安達拉比之死，引發了外界對塔利班恢復和1996年到2001年執政時一樣嚴苛統治的擔憂。
在那段時間，塔利班以「非伊斯蘭」為由，禁止大部分形式的音樂。塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）25日接受「紐約時報」訪問時，被問到塔利班是否會再度禁止於公開場合演奏音樂，他回答：「伊斯蘭教禁止音樂。」
穆賈希德補充說，塔利班希望「不向民眾施壓，而是說服他們不要做這種事」。但塔利班過去對於非宗教音樂的排斥，已讓維權人士擔心藝術工作者再度遭打壓。
聯合國文化權利特別報告員班努內（Karima Bennoune）和聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）藝術自由親善大使迪雅．汗（Deeyah Khan）都對安達拉比被殺害的消息表達「嚴正關切」。
班努內28日推文表示：「我們呼籲各國政府要求塔利班尊重藝術工作者的人權。」
CNN在另一則報導中提到，網紅女孩沙戴基（Najma Sadeqi）在塔利班接管阿富汗4天後錄製了最後一支影片，向數以萬計追蹤者道別。
她過去經常上傳自己烹飪或與朋友探索喀布爾的影片，她在片中穿著鮮亮的衣服，配上歡樂的背景音樂。而這次，她一身黑，還沒開口說話，一臉失落的表情已說明了這支影片有別於以往。
她說：「既然我們不被允許工作、出門，我們只得為你們錄製最後一支影片，並透過這支影片向你們道別。」
她告訴觀眾，她怕得無法上街，還要觀眾為她祈禱。她哽咽著說：「在喀布爾，生活變得很艱難，尤其是對那些習慣了自由歡樂的人來說。我希望這只是場惡夢，希望會有醒來的一天。」
「但我知道這不可能…現實就是，我們完了。」數天後，沙戴基的同事告訴CNN，她已死於喀布爾機場外的自殺炸彈攻擊。
沙戴基生前在喀布爾的新聞學院就讀最後一學年，最近才剛加入影音網站YouTube的「阿富汗內幕」（Afghan Insider）頻道。這個頻道的瀏覽次數已超過2400萬次，每週上傳的影片讓人得以一窺阿富汗年輕創作者的生活，這些年輕人都是在塔利班2001年垮台後相對安全的時代中長大。
此外，這類影片也讓沙戴基和其他人能夠賺點錢養家，同時追尋自己的理想。
沙戴基的死，令那些近20年來享有自由的眾多年輕網紅惶惶不安，其中許多人連911事件之前的生活都不記得。2001年，蓋達組織（al-Qaida）對美國發動911恐怖攻擊事件，促使美軍推翻塔利班，投入長達20年的阿富汗戰爭。
影音部落客艾夫夏（Afshar）表示：「家裡都靠我在養，我父親過世了，弟弟還太小，不能工作。我以前用YouTube頻道賺來的錢支付一切開銷，現在我失業了，怕得不敢出門，我們完全沒有收入。」
「我不知道要怎麼在這種情況下生存，除了經濟困難之外，我也很擔心，因為我替媒體工作過，很多人認得我的臉。有傳言說，某些團體會找出像我這樣在媒體工作過的女性，好追捕她們。我一點安全感都沒有。」（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1100831