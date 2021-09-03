日本外送哥「3月狠賺66萬」！網揭真相：台灣一堆人做到
日本有位外送員在推特上分享個人的心得，透露自己3個月只休息1天，每天早上9點開始接單，直到晚上10點左右才下班，拼命跑單的成果是共賺進264萬1888日圓，約新台幣66.4萬元。驚人收入引發網友熱議，但就有台灣外送員直言，3個月賺66萬，在台灣「這是不可能的」！
編輯中心/綜合報導
2021-09-03 17:27:43
《NOWnews今日新聞》曾報導「外送3個月只休1天！他狂跑3千單『用命賺66萬』：很滿意」，詳述了這位神人日本外送員的跑單紀錄，從六月開始就全職當外送員，分別在6月接了1251單、7月1220單、8月1235單，總共3706單，3個月內只休息1天，平均一天400單，超高強度的工作表現讓人驚訝。
有網友轉貼相關報導在臉書社團《外送員的奇聞怪事》，詢問大家「在台灣有沒有可能啊？」許多外送員紛紛直呼不可能，「如果你是要問在台灣3個月能不能尻出66萬台幣的話，這是不可能的，因為一單的起價就不一樣了」、「以現在來說算給你看。一期平均約要11萬，這樣一個月才能達到22萬門檻。半個月11萬你需要跑到約1700單上下，這樣你一天的目標值約要落在110-120單／16h＝7.5-8單每小時，這樣才有可能」、「他一單平均178，台灣一單含趟獎平均60-70，然後他均3，台灣均2，你覺得有可能嗎」。
不過也有內行網友指出，「日本物價是台灣兩倍以上，除下來其實還好」、「如果說套入東京跟台灣的收入水平大概對半砍，那在台灣是可行的」、「3個月66萬，一個月22萬，日本物價兩倍有餘，等於一個月11萬，疫情那三個月台灣一堆人都做的到，甚至超過，還不需要90小時」。（編輯：倪浩軒）