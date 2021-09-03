只有永慶房屋敢承諾！「真房價保證」震驚業界

台灣房仲龍頭永慶房屋今(9/3)重磅推出「真房價保證」，創造買賣屋保障新標竿，震撼業界！「真房價保證」宣示永慶房屋不炒房不賺差價，若未落實最高將賠償買方四百萬元；賠償賣方最高四倍服務費。房屋買賣全保障都到位，業界唯一！永慶房屋表示，孫慶餘董事長持續為消費者打造公平房產交易平台，永慶房屋會用實際行動和具體承諾，捍衛消費者的權益。





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永慶敢保證 最高賠償買方四百萬、賣方四倍服務費





永慶房屋全新推出的「真房價保證」，針對買賣雙方提出具體保證，再次為房地產消費者的權益把關！針對賣方，永慶房屋承諾，若買方為永慶房屋員工或二等親內親屬，卻未告知，即賠償所收服務費；未提供完整成交行情資訊，也將賠償所收服務費。此外，若買方為短期多次買賣賺差價的投機客，交屋後一年內再透過永慶高價賣出賺差價(註)，最高賠償兩倍服務費；若同時發生上述狀況，最高賠償四倍服務費。





▲永慶房屋「真房價保證」承諾買方，若未能告知原屋主當年取得價格，以及原屋主取得房屋未滿一年，並用不良裝潢掩飾屋況瑕疵，永慶房屋最高賠償400萬元。（圖／資料照片）

▲永慶房屋「真房價保證」承諾賣方，如未能揭露買方資訊、提供完整成交行情、交屋一年內遭投機客高賣，最高賠償4倍服務費。（圖／資料照片）

永慶房屋表示，在孫慶餘董事長的帶領下，永慶房屋近三年年年推出新的保障服務，持續解決消費者痛點！2019年8月，永慶房屋領先政府及同業，率先推「實價登錄3.0－成交行情揭露至門牌」，並陸續推至集團下所有房仲品牌，深獲各界認同。2020年8月，永慶房屋再推「兩大誠實房價保證」，承諾若未能落實提供成交行情揭露至門牌，造成客戶損失，永慶房屋將做出補貼，此創舉贏得客戶讚賞更震撼業界。此外，永慶也推出「六大安心保障」，針對房屋保固、產權審查、價金履約、凶宅保障、高輻射建物和高氯離子建物都做了完整的保障。





永慶房屋總經理吳良治表示：「六大安心服務」從物的瑕疵、產權保證到價金履保，再加上最新的「真房價保證」，永慶房屋將成為業界唯一提供房屋買賣全保證的房仲品牌。吳良治也強調，保護消費者的權益需要所有業者一起努力，永慶願意分享相關經驗予同業，並邀請同業一起響應，共同為消費者權益保護做出貢獻。



