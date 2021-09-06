【NOW鬼啦】鬼月結束壓壓驚！多款妹子模型伴你度長夜

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今年年初改編成動畫的作品《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》一推出便備受討論，雖然前期劇情曾遭人非議，但依舊憑藉著出色的敘事、製作獲得眾多觀眾讚賞，而第二話就出現的洛琪希作為主角的家庭教師，所展現出的耐心與魅力便收穫了不少粉絲，更讓不少觀眾與主角一同將其在心中認定為「神明」。
EMONTOYS 1/7 無職轉生 到了異世界就拿出真本事－洛琪希
EMONTOYS 推出的這款 1/7 洛琪希全高約 220 mm，手部為主要可替換部位，可以在握著長杖與合手祈禱之間替換，可脫部位則是帽子與斗篷，唯一可惜的地方就只有「御神體」沒有單獨販售了吧。
「我最喜歡戰場原，比誰都要尊敬羽川、跟八九寺說話是最快樂的 但如果要我選擇跟誰一起死，肯定會選擇妳」雖然觀眾們沒辦法、更沒有能力像主角阿良良木曆說出如此毫無節操的發言，但至少花了錢錢之後可以讓願望達成四分之一。
BellFine 1/7 傷物語－姬絲秀忒·雅賽勞拉莉昂·刃下心
本作品由日本 BellFine 推出人氣動畫電影《傷物語》的「姬絲秀忒．雅賽蘿拉莉昂．刃下心」1/7 比例模型，全高約 130 mm、配件有心臟跟一支高跟鞋，成熟冷豔的面孔加上雕琢出完美穠纖合度的身材曲線，要你把心臟「沙沙給油」肯定是難以拒絕。
「02 For My Darling」模型，以導演錦織敦史繪製的 02 結婚禮服造型化為 1/7 比例模型登場。全高約 270 mm， 02 身穿著以「鶴望蘭號·天燕」形體為靈感設計的結婚禮服，半透明製作的頭紗營造出透明、飄逸的的輕盈感，整體婚紗細緻的上色使得整體材質塑膠感大減，讓一襲婚紗絲綢感更加真實，有著微粉色的塗裝，在不同光線照射角度下似乎也有著不同的呈現。
GSC 1/7 DARLING in the FRANXX－02 For My Darling
唯一一個能讓光榮特庫摩的鍊金工房系列續作仍採用同一個主角也只有萊莎辦的到了！「萊莎 1/6比例模型」基於第一作《萊莎的鍊金工房 ～常闇女王與秘密藏身處～》特典海報形象製作，造型重現了萊莎有點得意的貓貓嘴表情，也將姣好豐滿的身材展現，雕塑出穠纖合度的身軀，而布料、皮革、木材地板地質地，身上的金屬飾品、藥劑、包包等配件細節處理亦十分精緻。外套為可脫設計，能夠重現遊戲中的「夏日冒險！」服裝造型。
GSC 1/6 Phat! 萊莎的鍊金工房－萊莎
《福音戰士新劇場版𝄇》（福音戰士新劇場版：終）終於在日前 prime video 上架，讓全世界的 EVA 粉絲 20 多年的旅途畫下一個句點，也讓粉絲在時隔多年後看見這些角色的魅力。「式波・明日香・蘭格雷 1/7比例模型 」全高約 270 mm，呈現身穿劇場版「終」白色駕駛服並立於衝擊廢墟之上的明日香，以率性的站姿單手撩著頭髮；被駕駛服緊緊包覆的纖細身軀也忠實還原，腰部與腿部線條嶄露無遺，肋骨、肚臍與背後臀部等細節雕琢，從各個角度感受明日香的魅力。
REVOLVE 1/7 福音戰士新劇場版－式波·明日香·蘭格雷
由日本社群遊戲公司 CyberAgent 旗下模型製造公司 eStream推出 TV 動畫《青春豬頭少年不會夢到兔女郎學姊》中，站在江之島電鐵平交道前面的「櫻島麻衣」的 1/7 比例模型。
eStream 1/7 青春豬頭少年不會夢到兔女郎學姊－櫻島麻衣 江之電
本作品就是一分錢一分貨的展示範例，雖然以 1/7 來說真的不算是親民的價格，但其對細節的雕琢讓它對得起這個價位，光論立體電車背景就極具細節刻劃，呈現出的景深效果也十分到位；身為主體的「櫻島麻衣」更是出眾，無論是臉部塗裝到髮絲、服裝上色到皺褶都相當美麗，甚至連腳跟稍微離鞋也沒有馬虎的做成黏在一起。