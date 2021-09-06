煮麵永遠只會加菜？內行倒「這罐」完全沒對手：阿公教的
泡麵因為其便利且便宜的特性，成為不少人宵夜以及正餐的首選，不過，許多人尋求便利的同時，也希望攝取營養均衡，會到超市、大賣場購買單純的袋裝麵條，自行加入配料煮成家常麵，通常整碗配料豐富且攝取營養均衡，也是不少人熱愛的食物。近日，就有網友討論「家常麵都會加什麼料？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-06 15:45:46
原PO在臉書社團貼文指出「大家都有自己煮家常麵的時候，想請問這種家常湯麵應該要加入什麼才會更好吃？」只見貼出的照片，細長的麵條搭配肉絲以及翠綠的青菜，讓人忍不住都想要來上一碗，不過總覺得還少了那麼一點豐富度的感覺。
貼文一出，網友紛紛回應「鯖魚罐頭倒下去就對了」、「倒茄汁鯖魚罐頭真的好吃，一吃就是20年，從小阿公那邊教的，到現在自己也會煮」、「茄汁鯖魚罐頭真的讚，蛋白質補充，而且湯頭也會鹹度適中」、「番茄汁鯖魚罐頭就圓滿，有肉有菜有魚！好吃」、「茄汁鯖魚罐頭，內行才知道的」、「茄汁鯖魚罐頭沒有第二種，真的超好吃」、「茄汁三文魚罐頭就對了啦！湯甜回甘，一碗接一碗」。
另外，也有不少網友推薦「貢丸其實不錯」、「湯頭要鮮甜就放小卷、花枝」、「清冰箱的好時機，有什麼就可以加什麼」、「冰箱內最快過期的就拿出來加，堪成最好清冰箱的料理之一」、「還是要鎖定幾樣，每次都加一樣加一樣，加到後面太大鍋吃不完，推薦雞蛋、鯖魚罐頭、蔬菜、肉片就好」。（編輯：張嘉哲）