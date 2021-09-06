▲ VW T-Roc 280TSI Life 限時現金特惠 99.8 萬起！車主獨享舊換新優惠最高 65,000 元

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台灣福斯汽車另為 Polo、T-Cross 指定車型推出多元貸款優惠方案，消費者另可選擇現金購車方式，即享前 3 次免費基礎保養（以「保養到期訊息」或「領牌滿 2 年」先到者為準）。此外，針對擁有 Volkswagen 的車主獨享舊換新購車補助專案，依換購新車型而定，可另享最高 65,000 元的舊換新購車補助金。



