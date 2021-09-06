VW T-Roc 280TSI Life 限時現金特惠 99.8 萬起！車主獨享舊換新優惠最高 65,000 元
台灣福斯汽車本月針對 T-Roc 推出多元購車優惠選擇，提供 280TSI Life 限時現金優惠99.8 萬起，280TSI Style Design、330TSI R-Line Performance 車型加贈第一年丙式車體險和 Volkswagen 車主換購 T-Roc 全車系再享 40,000 元購車補助金；台灣福斯汽車同步限時推出 Life 車型升級 Lane Assist 車道偏移警示系統跟電動尾門，原選配車價 109.8 萬元，歡慶升級限量優惠價 107.3 萬元，還可另享現金優惠專案
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2021-09-06 18:55:02
台灣福斯汽車另為 Polo、T-Cross 指定車型推出多元貸款優惠方案，消費者另可選擇現金購車方式，即享前 3 次免費基礎保養（以「保養到期訊息」或「領牌滿 2 年」先到者為準）。此外，針對擁有 Volkswagen 的車主獨享舊換新購車補助專案，依換購新車型而定，可另享最高 65,000 元的舊換新購車補助金。入主 T-Roc 享多元購車優惠方案，包含 280TSI Life 限時現金優惠 99.8 萬起，台灣福斯汽車同步限時推出 Life 車型升級 Lane Assist 車道偏移警示系統跟電動尾門（市價合計 50,000 元），原選配車價 109.8 萬元，升級限量優惠價 107.3 萬元，亦可搭配零利率貸款且附上第五年延長保固（價值 21,600 元）；入主 Style Design 和 R-Line Performance 雙車型則可享 60 萬 30 期零利率貸款、附第五年延長保固（價值 21,600 元），再加贈第一年丙式車體任意險（市價約 30,000 元），或高額 72 萬 48 期零利率貸款、附免費第五年延長保固（價值 21,600 元）。此外， Volkswagen 車主換購 T-Roc 全車系任一車型再折 40,000 元，消費者可依自身需求選擇不同方案。
針對德系都會掀背車 Polo 和有型跨界休旅 T-Cross 量身打造，指定車型可選擇 60 萬 36 期、首期免付或 72 萬 48 期之零利率貸款，皆享免費第五年延長保固（價值 14,400 元至 21,600 元），如選擇現金折扣，則加贈前3次免費基礎保養（以「保養到期訊息」或「領牌滿 2 年」先到者為準），擁車搭配「長里程彈性保養」，回廠更換機油週期延至最長二年或最多 30,000 公里。而入主 Golf 230 eTSI Life 車型與 230 eTSI 智能特仕版，分別提供限時上市新動優惠價 96.8 萬和 100.8 萬。
而針對有意換車的福斯人，台灣福斯汽車提供舊換新優惠最高 65,000 元，只要車齡從小於／等於7年,延長至小於／等於 10 年、里程數從小於／等於 15 萬公里，延長至小於／等於 20 萬公里，有意換購的車主可將符合標準的 Volkswagen 乘用車出售給台灣福斯汽車授權經銷商，且於相同經銷商購買新款 Volkswagen 汽車，即可獲得 35,000 元至 65,000 元不等的購車補助金（折價金額視新購車型而定）。（舊換新優惠須符合完整收購標準，詳情請洽全台 Das WeltAuto. 福斯原廠認證中古車授權經銷商）。
台灣福斯汽車 9 月各式車款之優購方案同步實施中，同時保留內容修正權利，欲得知更多相關細節，敬請洽詢全台授權經銷商。