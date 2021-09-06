Kia 8 月銷售達477台、市佔率 1.4% 創品牌單月歷史銷量紀錄
Kia 8 月全品牌銷量達 477 台，不僅創同期 8 月銷量新高，乘用車更打破品牌在台灣市場歷年以來的單月銷量紀錄，再創歷史新高！其中全功能豪華休旅 Carnival 不僅累計接單已突破 800 台，在 8 月首批車源到港後，更以銷量領牌數達 271 台，贏得同級進口 MPV 銷售冠軍(註1)！Picanto 在 8 月的表現同樣亮眼，以 155 台的銷量，再次勇奪 8 月同級距銷售冠軍(註2)。累計 1-8 月，Picanto 同樣以年成長率 30% 幅度蟬聯今年 1-8 月同級進口小車銷售總冠軍。
2GameSome - 有車賞
2021-09-06 18:55:02
Kia 自由前行專案
Kia 總代理台灣森那美起亞為歡慶 8 月熱銷佳績，特別與台灣之光的自行車品牌 Merida 美利達合作，推出「Kia 自由前行」專案(註4)。凡於 2021 年 9 月 2 日至 10 月 31 日，至全台 Kia 展示中心試駕任一車款, 留下個人基本資料的消費者，即可獲得價值萬元的美利達運動小折週週抽的抽獎機會。下訂 Kia 任一車款，還可參加週週抽「美利達環法賽冠軍車隊同系列公路車」資格，有機會獲得價值高達 15.8 萬元的『REACTO 銳克多』環法賽冠軍車隊同系列車款；此公路車款由 World Tour 世界一級職業公路自行車巡迴賽中，唯一台灣品牌美利達設計打造，也同樣是第 108 屆環法自行車公路大賽中，贏得團體賽總排冠軍車隊的同系列車款。台灣森那美起亞本月持續加碼再推出各車款優惠： Picanto 享首年 2,999 元低月付或低頭款 2.2 萬，即可開回家；入主 Stonic 享首年 3,999 元低月付或低頭款 2.2 萬；Sorento 可免費升級價值 10 萬元之尊榮六人座選配組價值逾 6 萬元的潮旅配件組；入手 Carnival 則可享總價值逾 4 萬元的精選配件組；入主 Stinger 2.0EX 車型可升級 19 吋鋁圈(標配為 18 吋)，Stinger 2.0 GT Line 或 Stinger 3.3 GT AWD 車型，則可升級搭載 BVM 盲區顯影輔助系統；而限量 100 台的 Ceed Sportswagon，本月下訂將可享有 12.3 吋數位儀錶板專屬升級禮遇。
註1：同級距車款限定為以下車款：Toyota Sienna, Honda Odyssey
註2：：以 2021 年 1-8 月監理所累計領牌數字為準，並排除豪華進口品牌；同級距進口小車級距，限定為車長 4,100mm 內、5 門掀背車型、純汽油動力；同級距車款限定為以下車款：Suzuki Ignis, Suzuki Swift, Mazda 2, Skoda Fabia
註3：Picanto 繽紛版平均油耗值 18.3km/l
註4: 參考活動網址：https://www.kia.com.tw/event/2021summersp/