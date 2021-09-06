▲ Kia 8 月銷售達477台、市佔率 1.4% 創品牌單月歷史銷量紀錄

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Kia

自由前行專案

Kia 總代理台灣森那美起亞為歡慶 8 月熱銷佳績，特別與台灣之光的自行車品牌 Merida 美利達合作，推出「Kia 自由前行」專案(註4)。凡於 2021 年 9 月 2 日至 10 月 31 日，至全台 Kia 展示中心試駕任一車款, 留下個人基本資料的消費者，即可獲得價值萬元的美利達運動小折週週抽的抽獎機會。下訂 Kia 任一車款，還可參加週週抽「美利達環法賽冠軍車隊同系列公路車」資格，有機會獲得價值高達 15.8 萬元的『REACTO 銳克多』環法賽冠軍車隊同系列車款；此公路車款由 World Tour 世界一級職業公路自行車巡迴賽中，唯一台灣品牌美利達設計打造，也同樣是第 108 屆環法自行車公路大賽中，贏得團體賽總排冠軍車隊的同系列車款。



